Представители партии «Национальный корпус» принесли к зданию Офиса генпрокурора манекен, одетый в ватные штаны и шапку-ушанку, а за пазуху куртки напичкали российские рубли. Чучело символизировало Виктора Медведчука.

Активисты партии «Национальный корпус» устроили возле Офиса генпрокурора перфоманс с требованием обнародовать отчет о ходе расследования уголовных производств против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Читайте такжеПравоохранители назвали причины обысков в офисах "Украинского выбора" Медведчука (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 20 представителей «Национального корпуса».

Участники акции убеждены, что введение санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко недостаточно, одного из руководителей «ОПЗЖ» необходимо наказать за совершение госизмены.

Соответствующее обращение со своими требованиями активисты передали генпрокурору Ирине Венедиктовой, которое у них приняла сотрудница офиса.

Также представители «Нацкорпуса» принесли к зданию Офиса генпрокурора манекен, одетый в ватные штаны и шапку-ушанку, а за пазуху куртки напичкали российские рубли. Чучело символизировало Медведчука.

В конце акции ее участники зажгли дымовые шашки и файеры.

Акация прошла спокойно, без столкновений.

Санкции и дела против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

В частности, санкции применены к Медведчуку и его жене Марченко. Санкции наложили на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

17 марта Венедиктова заявила, что на сегодня нет оснований для вручения Медведчуку подозрения. По ее словам, есть несколько уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, но они фактовые.

Также генпрокурор добавила, что суд обязал ОПГ открыть дело о совершении Медведчуком госизмены.

Сегодня, 25 марта, в СБУ заявили, что проводят обыски в офисах общественной организации "Украинский выбор", лидером которой является Медведчук.

Во время оккупации Крыма центральный офис организации координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ.

Кроме того, впоследствии члены организации принимали участие в проведении незаконного референдума и незаконных выборов в "законодательные органы Республики Крым", Госдуму РФ и президента, а также в деятельности «Самообороны Крыма».

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк