Эксперт напомнил, что база "Оберіг", к которой получили доступ сотрудники военкоматов, СБУ и где хранятся персональные данные граждан в возрасте 18-60 лет, объединяет в себе несколько баз.

По словам адвоката Евгения Зурнаджи, автомобиль могут изъять на нужды армии только в том случае, если в пользовании у семьи больше одного транспортного средства и если машина подходит для выполнения задач ВСУ.

"Думаю, Минобороны сформируют списки потребностей на ближайший год, спустят задачи в ТЦК. Военкоматы, имея доступ ко всем базам данных, посмотрят, у кого из граждан есть несколько транспортных средств, зарегистрированы на их территории, составят акт приёма-передачи, оценят имущество и заберут авто. Злоупотреблять или использовать эту норму в качестве наказания тоже могут, но вопрос, что они будут делать с жалобами, которые неизбежно последуют", - сказал Фокусу Зурнаджи.

Эксперт напомнил, что база "Оберіг", к которой получили доступ сотрудники военкоматов, СБУ и где хранятся персональные данные граждан в возрасте 18-60 лет, объединяет в себе несколько баз. В том числе сервисные центры МВД Украины и ЗАГС, откуда можно получить информацию, кто, в какой семье и каким количеством машин владеет.

Видео дня

"У ТЦК и СБУ есть доступ к этой информации. Если конкретная машина подходит для выполнения задач на фронте, и это не единственное транспортное средство в семье, автомобиль могут изъять и передать на нужды армии. Думаю, массовых случаев не будет, так как седан, допустим, забирать не станут, они не подходят для нужд армии. Разве что генерала какого-то возить. Но вот на джипы могут обратить внимания", - заявил Зурнаджи.

Изъятие автомобилей на нужды ВСУ - детали

Изъятие транспортных средств во время мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

"Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе водными и техникой. Это также могут быть тракторы, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника", - заявил он.

Лазуткин пояснил, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующими распоряжениями.

Вас также могут заинтересовать новости: