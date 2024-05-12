Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Изъятие транспортных средств во время мобилизации осуществляется на основании решений местных государственных администраций. Об этом рассказал в недельном обзоре спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

"Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период транспортными средствами, в том числе водными и техникой. Это также могут быть тракторы, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника", - заявил он.

Лазуткин пояснил, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, что оформляется соответствующими распоряжениями.

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По словам представителя Минобороны, прием и передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническое состояние, остаточная стоимость и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

"Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации", - уточнил Лазуткин.

Мобилизация авто у украинцев

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине начнет действовать новый закон о мобилизации. Он содержит пункт относительно бесплатного изъятия у граждан Украины автомобилей на нужды ВСУ.

Юрист Евгения Захарченко рассказала, что согласно закону, изымать машины будут не у всех. Если человек имеет только один автомобиль, то его не будут забирать. В то же время если украинец имеет несколько, то будут забирать тот, который больше всего подходит для армии. Однако перед этим необходимо провести оценку его стоимости на рынке.

Если говорить о транспорте, который принадлежит предприятиям и организациям всех форм собственности, то его изъятие будет определяться в процентах. К примеру, если сельскохозяйственное предприятие имеет тракторы, то 25% из 100% могут забрать на нужды ВСУ.

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