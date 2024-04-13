В ВР утверждают, что такая процедура не противоречит Конституции Украины.

Представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что отбирать легковые автомобили на нужды армии у украинцев не будут, несмотря на то, что во время военного положения такая процедура вполне возможна. По его словам, сам процесс, который добавили в законопроект №10449 о мобилизации в Украине, не противоречит Конституции, однако там речь идет только о специфических транспортных средствах.

"Конституция Украины допускает ограничение прав свобод человека и гражданина. В том числе акцентирую ваше внимание, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью, государство может ограничить это право в условиях военного положения. Это правило, по большому счету, существует в нынешнем законе о мобилизации, которое предусматривает возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан", - объяснил он для OBOZ.UA.

Вениславский отметил, что в этом случае речь идет либо о временном изъятии, либо безвозвратном изъятии, однако с компенсацией стоимости этих транспортных средств.

Видео дня

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть изъято. И также предусмотрено, чтобы не было ситуации, когда у человека единственное транспортное средство и его можно было изъять - этого не будет. Но если есть больше транспортных средств, чем одно, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты", - подчеркнул депутат.

Он уточнил, что обычный легковой автомобиль точно не будут забирать на нужды ВСУ, ведь он там не нужен, однако грузовые автомобили, с помощью которых можно перевозить боеприпасы, личный состав или спецтехнику могут изъять.

"И о внедорожниках, которые также могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет. Поэтому никто не будет изымать обычные автомобили легковые, которые есть у граждан", - подчеркнул Вениславский.

Изъятие авто на нужды армии: что известно

Ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что комитет отклонил все дискриминационные нормы, которые были в законопроекте о мобилизации. В частности сообщалось о том, что у уклонистов могут изымать автомобили, однако такое ограничение не было поддержано.

"Была оставлена норма сугубо об ограничении управления транспортным средством. Подчеркиваю - ограничение управления транспортным средством", - отметил тогда он.

В свою очередь первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин ответил, законно ли изымать у бизнеса авто на нужды ВСУ. Он отметил, что в ст. 319 Гражданского кодекса говорится о том, что "собственность обязывает".

"То есть в некоторых ситуациях можно изъять собственность - когда, например, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит. Во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности. Потому что это общественная необходимость. И это будет конституционно", - рассказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: