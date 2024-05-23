Украинский закон о мобилизации осужденных принципиально отличается от российской практики, которая позволяла выходить на свободу даже убийцам-рецидивистам и педофилам, говорит эксперт.

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому некоторые категории заключенных могут быть добровольно мобилизованы в ряды ВСУ. В Министерстве обороны объяснили, что решение о мобилизации будет зависеть не только от личного желания и состава преступления осужденных, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение.

Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида рассказал УНИАН о процедурных нюансах этого процесса, насколько он может быть эффективным и какое количество заключенных может усилить ВСУ в защите нашего государства.

Можно ли рассчитывать, что осужденные будут соглашаться на мобилизацию именно для того, чтобы воевать, а не убежать, воспользовавшись ситуацией? Если человеку отбывать наказание еще 10 или 20 лет, а ему предлагают идти воевать, и он поймет, что есть риск с войны не вернуться. Исходя из этого, какова вероятность, что осужденные не будут дезертировать еще на учебе, не будут пытаться сдаться в плен сразу или сдать местоположение части за деньги?

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Осужденные, которые имеют право добровольно мобилизоваться, выходят на условно-досрочных условиях. В гражданской жизни лицо, которое вышло условно-досрочно, обязано отмечаться в райотделе. В случае, если такое лицо будет мобилизовано, будут сформированы соответствующие административные единицы и ответственные лица, которые будут контролировать его местонахождение в воинской части или месте дислокации.

В Украине долго высмеивали набор заключенных в России. Насколько оправданным является риск привлечения осужденных? Новости из России показали, что реабилитированные возвращались домой и сразу же совершали те же тяжкие преступления, которые привели их ранее в тюрьму.

Стоит понимать, что у нас законодательство по мобилизации осужденных отличается. Причем, очень сильно. Если не ошибаюсь, в России вообще законом не предусмотрено, даже напрямую запрещено мобилизовать осужденных. В нашем случае мобилизованными могут быть только те лица, которые не совершали тяжких или особо тяжких преступлений. То есть, если в РФ призыву подлежат лица, совершившие социальные преступления, как совершившие одно или более убийств, педофилы, то в случае украинского законодательства такие лица не подлежат мобилизации, не имеют право на УДО. У нас речь идет только о тех лицах, которые совершили преступления средней тяжести, это также экономические преступления. Однако есть исключения относительно коррупционных преступлений в особо крупных масштабах. А так, в принципе, мобилизации подлежат только те осужденные, которые не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Называют разные цифры осужденных, которые могут усилить фронт. От 5 до 15 тысяч. Насколько это количество может быть критичным на фоне того количества, которое планируют мобилизовать?

Разные должностные лица называют совершенно разные цифры. Самую большую цифру, которую видел я, - это 50 тысяч. Это довольно серьезная численность.

Насколько совершенно прописан закон о мобилизации осужденных? Не получится ли так, что и проблем может быть больше, чем эффекта от этого процесса?

У нас любые новые нормативно-правовые акты требуют доработки после их применения на практике. Написанный довольно неплох, однако на практике всегда что-то может идти не так, поэтому законодатели могут в течение короткого промежутка времени внести определенные дополнения. Не вижу большой проблемы в этом.

Как будет происходить на практике интеграция осужденных в военный коллектив? Досконально ли проработан вопрос, где будут служить мобилизованные осужденные? Не возникнет ли противоречий с другим личным составом?

Есть, конечно же, отличия от обычной мобилизации. Явки, например. Лицо, которое не является осужденным, должно явиться в ТЦК с повесткой или добровольно. У осужденного такой возможности нет. То есть, эти различия довольно очевидны. Лицо, находящееся в месте, которое оно самостоятельно покинуть не может, для мобилизации должно обращаться к администрации учреждения исполнения наказания.

Мобилизованные осужденные будут в специальных подразделениях. Их не будут смешивать с тем личным составом, который был мобилизован не из мест лишения свободы. Если говорить о цифре, которую я назвал - 50 тысяч человек, - мне кажется, она довольно реалистична в масштбах всей страны. Осужденных в Украине довольно много. Судя по тому, что у нас все чаще мобилизационные мероприятия проводят жестче, думаю, такой набор будет иметь результат. Потому что людей не хватает. Думаю, это будет перспективно.

В Украине уже начали принимать первые решения по мобилизации осужденных граждан. Так, двум мужчинам разрешили подписать контракт с Национальной гвардией. Когда, по вашему мнению, фронт будет усилен этими бойцами?

Это зависит от многих факторов. Например, от наличия воинской специальности. Возможно, лицо, которое было осуждено за совершение преступления, заканчивало какое-то высшее учебное заведение, военное заведение, имеет специальные знания, которые будут полезны для фронта. Или же это просто лицо, осужденное за совершение преступления, однако нет никаких специальных знаний. Поэтому многое зависит от подготовки. Их не смогут скоплектовать и сразу отправить а фронт, это же будет катастрофа. То есть, это уже процедурные военные вопросы, а не юридические.

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