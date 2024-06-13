Часть полномочий по мобилизации могли бы взять на себя центры рекрутинга, считает Лихачев.

Роман Лихачев, военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранам считает, что большинство, если не все, функции ТЦК можно передать другим органам.

Если говорить именно о мобилизации, то, по мнению юриста Лихачева, часть функции ТЦК можно передать ЦПАУ, а остальные оставить в электронном формате, пишет NV.

"Те же выдачи электронных билетов - для чего там ТЦК, если можно все это делать в электронном формате; заполнил человек данные и получил отсрочку через электронный кабинет", - сказал он.

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Из ТЦК также можно убрать функцию раздачи повесток: по словам адвоката, их обязали выдавать уже "всех, кто только может". В частности, речь идет о работодателях, руководителях учебных заведений, управляющих многоквартирных домов, представителях органов местного самоуправления. Вопросом лиц, уклоняющихся от мобилизации, должны заниматься органы полиции, отмечает юрист.

При этом часть полномочий по мобилизации могли бы взять на себя центры рекрутинга, считает он.

Также Лихачев поддерживает самоукомплектование воинских частей.

"Я думаю, что надо наладить механизм, чтобы воинская часть сама могла комплектовать. Это будет самый большой и качественный результат, потому что воинская часть будет заинтересована себе набирать мобилизованных. Наладить этот процесс и постепенно эти функции также забрать в ТЦК", - добавил он.

Юрист уверен, что большую часть функций ТЦК можно передать.

"А если какие-то функции надо выполнять прям людям в форме, то с этим может справиться и военная служба правопорядка, и военные комендатуры, и все остальное", - пояснил Лихачев.

К тому же, сейчас обеспечивать работу ТЦК могут более 40 тысяч военнослужащих. По словам Лихачева, такое количество лиц может образовать несколько боевых бригад или подразделений обеспечения.

По мнению юриста, если лишить ТЦК некоторых функций, то у общества может пройти страх перед ним.

"У нас люди, даже часто имея законные основания для отсрочки, боятся идти в ТЦК, потому что знают, что там будет беспорядок. Часто общаясь с военными, я слышу о том, что на первом году войны люди нормально относились к военной форме, а сейчас ужасаются из-за того, что ТЦК довольно часто вытворяет", - подчеркнул адвокат.

Сокращение полномочий ТЦК - детали

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Егор Чернев заявил, что там рассматривается возможность передачи функций ТЦК гражданским органам.

Нардеп вспомнил о драке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, которая произошла 11 июня в Одессе, когда сотрудники Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов фельдшеров, которые приехали на вызов.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами - я такого еще не видел", - сказал Чернев.

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