Нардеп отметил, что в профильном комитете ВР сейчас прорабатывают варианты того, как не допустить повторения скандальных ситуаций в будущем.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Егор Чернев заявил, что там рассматривается возможность передачи функций ТЦК гражданским органам.

В эфире национального телемарафона нардеп вспомнил о драке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, которая произошла 11 июня в Одессе, когда сотрудники Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов фельдшеров, которые приехали на вызов.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами - я такого еще не видел", - сказал Чернев.

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Нардеп отметил, что в профильном комитете ВР сейчас прорабатывают варианты того, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

"И один из вариантов - пока на уровне обсуждения, - это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это - один из вариантов", - добавил он.

Чернев подчеркнул, что это один из вариантов, который, возможно, решит проблему или не будет допускать таких историй.

Драка в Одессе с участием ТЦК

В Одессе между работниками Киевского районного ТЦК и СП и работниками "скорой" вчера произошла стычка рядом с военкоматом из-за того, что из помещения несколько часов не выпускали медбригаду, которая прибыла для оказания медицинской помощи.

Расследование инцидента начала Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"Предварительно установлено, что 11 июня для установления степени годности к военной службе в РТЦК доставлен военнообязанный, который по дороге вызвал себе карету скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В прокуратуре говорят, что в дальнейшем между медицинским работником и представителем Киевского РТЦК и СП возник конфликт, в котором пострадали обе стороны.

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