Процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, отмечают в суде.

Процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, и признание процедуры призыва противоправной не дает право уволиться с военной службы.

Об этом отмечает в Facebook Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, рассматривающий дело по иску военнослужащего к районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательства принять решение об увольнении со службы.

Как поясняется, истец обратился в суд первой инстанции за защитой своих прав. Их нарушение он связал с несоблюдением порядка его призыва, а именно непрохождении медицинского осмотра во время призыва на военную службу.

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Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал противоправными действия районного ТЦК и СП по призыву истца на военную службу по мобилизации и обязал воинскую часть уволить его с военной службы, что, по мнению судов обеих инстанций, является надлежащим восстановлением нарушенных прав истца.

Как отмечают в Верховном Суде, восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников.

"Обязательство воинской части уволить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки и истцом о порядке его призыва", - говорится далее.

Отмечается, что в спорных правоотношениях нарушенным было право истца на надлежащую процедуру его призыва на военную службу по мобилизации. Выбранный же истцом способ защиты нарушенного права, который в дальнейшем применили суды обеих инстанций по результатам рассмотрения дела, - увольнение с военной службы - не решает правомерности акта, который принимается по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу. Такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые урегулированы другими правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций, и создавать ситуацию неисполнимости судебного решения. В заметке отмечается:

"Верховный Суд отметил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, то есть такой, что уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу".

Отмечается, что избранный истцом способ защиты не соответствует сути нарушенного права истца, а удовлетворение этого требования не приведет к восстановлению такого права, поэтому выводы судов обеих инстанций об удовлетворении исковых требований в этой части являются ошибочными.

"Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", - подчеркивают в суде.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что в случае незаконной мобилизации, служба все равно продолжается. Служить, по его словам, придется до тех пор, пока судом не будут признаны виновными соответствующие должностные лица.

12 марта ВР в первом чтении проголосовала за законопроект №12442, который касается введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий.

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