Он считает, что тех, кто потеряет бронирование после 28 февраля не будет много, цифра будет зависеть от того, скольким предприятиям не подтвердят критичность.

После обновления критичности предприятия с 21 января могут бронировать своих работников, подчеркнул член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Александр Федиенко. Об этом он сказал в эфире Новости.Live.

Нардеп напомнил, что до 28 февраля предприятия должны подтвердить свой статус критического в соответствии с обновленными критериями, а дальше перебронировать своих работников. По словам Федиенко, Кабмин устранил недостаток, связанный с тем, что возникал период, когда предприятия, которые определены как критические, не могут забронировать своих работников.

"Таким образом обновление бронирования уже открыто. Сначала предприятия должны пройти обновление критичности по новым критериям, а потом уже - с 21 января до 1 марта - через платформу Дія бронировать своих сотрудников", - уточнил он.

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Как отметил нардеп, пока трудно оценить, сколько работников потеряют бронирование и смогут быть мобилизованы. Однако, по его мнению, таких будет не много.

"Да, могут быть вопросы, когда не все предприятия смогут получить критичность. Конечно, тогда работники этих предприятий не будут забронированы. Я понимаю, что вам нужна цифра, но об этом никто не скажет, ни я, ни Минэкономики, ни другие министерства... Численность тех, кто потеряет бронирование, зависит от того, насколько в процентах центральные органы исполнительной власти не будут подтверждать критичность. Я не знаю, сколько это будет - 1, 2, 3%. Но я не думаю, что это будет много", - сказал Федиенко.

Он отметил, что критерии критичности были пересмотрены из-за выявленных в ходе аудита злоупотреблений и схем бронирования уклонистов.

Бронирование работников в Украине

Как сообщал УНИАН, после введения бронирования работников важных критических предприятий более 1,5 миллиона военнообязанных получили отсрочку от армии. Однако эта цифра поразила, в частности, президента Владимира Зеленского, после чего на таких предприятиях решили провести аудит. На время проверки было временно остановлено предоставление брони.

Впоследствии бронирование восстановили, но правительство решило обновить критерии критичности предприятий.

В ноябре в Кабмине информировали, что все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года, в соответствии с новыми критериями. Правительство внесло соответствующие изменения в постановление о бронировании, сделав процедуру более четкой.

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