В Верховной Раде представили законопроект, который предполагает снижение предельного призывного возраста.

Идея снизить предельный призывной возраст в Украине с 60 до 55 лет неплохая. Как отметил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Максим Жорин, следовало бы только оставить возможность добровольно заключать контракты после 55 лет.

"Если это специалист - и не обязательно военный специалист, главное, нужный сейчас в армии - если чувствует силу и здоровье выполнять задачи, то почему нет. Знаю много людей в армии на разных должностях такого возраста, которые очень эффективны", - отметил боец.

Армия же в целом должна быть моложе, считает офицер.

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"И мы можем об этом говорить на опыте Третьей штурмовой, являющейся одной из самых молодых по личному составу. К нам молодежь приходит добровольно, что значительно повышает мотивационный уровень и результативность в поле боя всего подразделения", - добавил он.

По его словам, у них в бригаде много молодых офицеров по 20-25 лет на руководящих должностях:

"Они имеют боевой опыт больше, чем подавляющее число генералов в армии. Уверен, что за ними будущее украинской армии".

Напомним, на днях в Верховной Раде Украины представили законопроект №12222, который предполагает снижение предельного возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Известно, что данную идею поддерживают в Генштабе ВСУ.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Ранее экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что введение предельного срока службы у войск создало бы большую справедливость в Вооруженных силах.

На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда заявил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой. Признание процедуры призыва противоправной не дает право уволиться с воинской службы.

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