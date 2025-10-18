В приложении для военнообязанных "Резерв+" родители детей с инвалидностью отныне могут получить отсрочку от мобилизации.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, чтобы получить отсрочку, надо обновить приложение до последней версии, авторизоваться и подать запрос. Система автоматически проверит информацию в государственных реестрах, после чего пользователь получает результат в смартфоне. Процесс обычно длится всего несколько часов и не требует сбора справок.
Услугу могут получить:
- родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).
Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в Резерв+.
В Минобороны отметили, что главное условие - информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.
Если не удалось получить отсрочку
Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.
Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо зарегистрировать.
Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться - в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).
"Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки", - советуют специалисты.
Если система сообщает, что реестры временно недоступны, стоит повторить запрос позже.
Отмечается, что записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа.
Если система все равно не находит ребенка, то данные следует проверить вместе со специалистом ЦПАУ или ОСЗН. Причина может быть в ошибке ввода, например, серии и номера свидетельства о рождении ребенка, номера медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра или срока действия документа. В Минобороны напоминают, что сейчас отсрочку в Резерв+ также могут получить:
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники учреждений высшего и профобразования.
Другие новости о "Резерв+"
Как сообщал УНИАН, мобильное приложение "Резерв+" было запущено в Украине 18 мая 2024 года. Оно предназначено для военнообязанных, призывников и резервистов, чтобы они могли обновить свои учетные данные онлайн через мобильный телефон.
У военнообязанных, которые своевременно не прошли военно-врачебную комиссию (ВВК), в системе "Резерв+" появляется красная отметка о нарушении. Это еще не означает наложение штрафа, но свидетельствует о том, что ТЦК и СП может инициировать привлечение лица к ответственности, разъяснила адвокат Дарья Тарасенко.