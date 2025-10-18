Чтобы получить отсрочку, нужно обновить приложение до последней версии, авторизоваться и подать запрос.

В приложении для военнообязанных "Резерв+" родители детей с инвалидностью отныне могут получить отсрочку от мобилизации.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, чтобы получить отсрочку, надо обновить приложение до последней версии, авторизоваться и подать запрос. Система автоматически проверит информацию в государственных реестрах, после чего пользователь получает результат в смартфоне. Процесс обычно длится всего несколько часов и не требует сбора справок.

Услугу могут получить:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в Резерв+.

В Минобороны отметили, что главное условие - информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Если не удалось получить отсрочку

Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.

Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться - в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).

"Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки", - советуют специалисты.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, стоит повторить запрос позже.

Отмечается, что записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна. В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа.

Если система все равно не находит ребенка, то данные следует проверить вместе со специалистом ЦПАУ или ОСЗН. Причина может быть в ошибке ввода, например, серии и номера свидетельства о рождении ребенка, номера медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра или срока действия документа. В Минобороны напоминают, что сейчас отсрочку в Резерв+ также могут получить:

люди с инвалидностью;

студенты, аспиранты;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

работники учреждений высшего и профобразования.

Как сообщал УНИАН, мобильное приложение "Резерв+" было запущено в Украине 18 мая 2024 года. Оно предназначено для военнообязанных, призывников и резервистов, чтобы они могли обновить свои учетные данные онлайн через мобильный телефон.

У военнообязанных, которые своевременно не прошли военно-врачебную комиссию (ВВК), в системе "Резерв+" появляется красная отметка о нарушении. Это еще не означает наложение штрафа, но свидетельствует о том, что ТЦК и СП может инициировать привлечение лица к ответственности, разъяснила адвокат Дарья Тарасенко.

