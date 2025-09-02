Невозможно, находясь за границей, пройти ВЛК дистанционно.

У военнообязанных, которые своевременно не прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК), в системе "Резерв+" появляется красная отметка о нарушении. Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского Радио", это еще не означает наложение штрафа, но свидетельствует о том, что ТЦК и СП может инициировать привлечение лица к ответственности.

Тарасенко отметила, что в Украине до сих пор распространены мифы о прохождении ВЛК. В частности, существует ошибочное мнение, что каждый военнообязанный должен ежегодно самостоятельно проходить комиссию. На самом деле, согласно приказу №402 Министерства обороны, заключение ВЛК действует в течение одного года. Если этот срок истек, человека могут повторно направить на комиссию перед мобилизацией.

"Если прошло больше года, прежде чем человека мобилизовать, надо заново направить его на ВЛК, потому что за год многое могло измениться. Значит ли это, что военнообязанный должен сам раз в год бежать, искать себе свободное окошко на прием ВЛК? Нет, не означает", - сказала Тарасенко.

Видео дня

Как пояснила юрист, согласно правилам воинского учета, обязанность проходить ВЛК возникает только по направлению от территориальных центров комплектования (ТЦК и СП). Самостоятельно обращаться для прохождения комиссии нужно было только тем, кто имел статус "ограниченно годный". Для таких лиц закон установил крайний срок - до 5 июня 2025 года.

Для военнообязанных, которые находятся за границей, пройти ВЛК дистанционно невозможно. Те, кто имел статус "ограниченно годный" и не прибыл в Украину до установленного срока, фактически нарушили требования законодательства.

В случаях невыполнения требований в системе "Резерв+" появляется красная отметка о нарушении. Она еще не означает наложение штрафа, но свидетельствует о том, что ТЦК и СП может инициировать привлечение лица к ответственности. В дальнейшем к делу привлекают полицию, которая имеет право разыскивать таких граждан, доставлять их в ТЦК и СП и составлять соответствующие протоколы.

Наличие "красной ленты" создает дополнительные проблемы. Мужчины за рубежом не могут получить консульские услуги, а в случае возвращения в Украину рискуют быть остановленными уже на границе или первом блокпосте как находящиеся в розыске.

"Эта красная лента мешает за рубежом получить консульские услуги. И конечно, если человек хочет съездить в Украину или вернуться, тогда также для него это тревожно, потому что как только он пересечет границу, первый блокпост обнаружит, что он в розыске со всеми вытекающими последствиями. Поэтому каждый для себя сам принимает решение, стоит ли ему с этим разбираться, или оставить эту красную ленту со всеми вытекающими последствиями", - отметила юрист.

Могут ли забронированных направить на ВЛК

Как писал УНИАН, предусмотрено лишь три исключения, когда забронированные военнообязанные граждане могут быть направлены на прохождение военно-врачебной комиссии.

По данным Министерства обороны, военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией не направляются. Однако есть исключения. Это касается, в частности, людей, которые принимаются на военную службу по контракту, лиц, которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: