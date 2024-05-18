Еще сотни тысяч запросов на авторизацию находятся в очереди.

По состоянию на сейчас 150 тысяч граждан уже успешно авторизовались в приложении "Резерв+", сообщили в Министерстве обороны.

"Еще сотни тысяч запросов - в очереди. Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания.

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"Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все", - отметили в министерстве.

Обновление военно-учетных данных - последние новости

Министерство обороны Украины с 18 мая запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных в онлайн-режиме. В Минобороны напомнили, что все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

Владимир Зеленский подписал законопроект №10379, который регулирует меры наказания для уклонистов за военные правонарушения и невыполнение правил мобилизации. В частности, штрафы за нарушение воинского учета в мирное время будут составлять от 3 400 до 5 100 гривен, в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен.

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