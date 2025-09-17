Новая отметка в "Резерв+" появилась у некоторых военнообязанных совсем недавно.

Недавно некоторые украинцы заметили, что в приложении "Резерв+" для военнообязанных они получили отметку "ВОС-999. Требуется прохождение базовой общевойсковой подготовки". Что это значит, объяснила пресс-служба Минобороны на сайте ведомства.

Отмечается, что присуждение такого статуса нужно для того, чтобы государство могло оценить количество военнообязанных, которым нужно будет пройти военную подготовку в случае мобилизации.

"Что делать в таком случае? Специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений. Она не требует дополнительных действий от пользователя", - отмечают в Минобороны.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, за более чем год действия нового закона о мобилизации заключенных на фронт добровольно отправились более 10 тысяч человек, отбывавших наказание. Речь идет именно о добровольцах, которых согласились принять к себе командиры боевых подразделений.

Также мы рассказывали, что в Украине заработал закон о контрактной военной службе для мужчин в возрасте от 60 лет. Они могут служить на небоевых должностях, если имеют нужную для армии специальность.

