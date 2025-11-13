По словам Истомина, проблема в том числе в недостаточной работе местных органов власти.

Система вручения повесток фактически не работает, поскольку большинство мужчин игнорирует вызовы в военкомат, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Главкому". По его словам, повестка является лишь сообщением о необходимости явиться в ТЦК, а не гарантией того, что человек выполнит этот долг.

"Видимо, уже пора признать, что сама "раздача" повесток - неэффективна. Мужчины получают повестку и не приходят. Повестка - это же всего лишь оповещение о необходимости явиться в ТЦК. И даже если человек отказывается ее брать, но понимает содержание документа - составляется акт об отказе, и это юридически равнозначно тому, что он повестку получил. Соответственно, он считается оповещенным и обязан явиться", - сказал Истомин.

Однако, по его словам, значительная часть призывников все равно не приходит, нарушая правила воинского учета.

Истомин отметил, что проблема заключается не только в отношении граждан, но и в недостаточной работе местных органов власти. Хотя закон предоставляет органам самоуправления широкие полномочия в сфере воинского учета, на практике они выполняют свои задачи формально. По его словам, даже обязательные ежегодные проверки места жительства призывников часто игнорируются.

"Закон предоставляет органам местного самоуправления большие полномочия и задачи в сфере воинского учета, но выполняют их они преимущественно "для галочки". В законодательстве, в частности в постановлении №1487, четко определен порядок ведения воинского учета ежегодного дворового обхода, когда ответственное лицо должно прийти к гражданину по месту жительства и проверить, действительно ли он там живет", - пояснил военный.

В отдельных случаях, по его словам, из-за бездействия должностных лиц составлялись протоколы о нарушениях. Как подытожил Истомин, в результате вручение повесток все равно ложится на плечи военных ТЦК, которые вынуждены проводить эту работу вместе с полицией.

Представитель ТЦК также рассказал, что за время полномасштабной войны Полтавский областной ТЦК разослал большое количество повесток по почте. В то же время, он признал, что этот механизм не всегда эффективен: многие граждане просто не реагируют на письма, независимо от способа их вручения. Однако, когда возникает необходимость вызвать человека в центр, повестка остается обязательным инструментом.

"... не имеет значения, приносит ли повестку военнослужащий лично или она приходит заказным письмом - результат часто тот же. С другой стороны, если у ТЦК и СП есть необходимость вызвать гражданина, то он обязан выписать ему повестку. И здесь повестки по почте становятся очень удобным инструментом", - сказал Истомин.

По словам Истомина, существует два основных способа отправки документов. Первый - централизованный, когда списки призывников поступают из Генштаба, а Министерство обороны осуществляет печать и отправку писем. Второй - местный, когда повестки формируют и отправляют непосредственно территориальные центры, а расходы на почтовые услуги покрывают общины. Такой подход, по мнению спикера, является более удобным для ТЦК, ведь позволяет оперативно определять адресатов.

Истомин подчеркнул, что невыполнение повестки расценивается как нарушение правил воинского учета, за что предусмотрена административная ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Информация о таких лицах передается полиции, которая имеет право осуществить административное задержание и доставить нарушителей в ТЦК.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин также сказал, что мобилизация в Украине не является ни эффективной, ни полностью провальной.

В то же время в армии сейчас большой дефицит людей - и на боевых, и на тыловых должностях. Нехватка людей касается фактически всех направлений, в том числе пехоты. Как отметил военный, когда россияне применяют тактику инфильтрации и заходят в тыл ВСУ, это в том числе следствие недостатка личного состава.

