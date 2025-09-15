Она отмечает, что люди, которые ушли в СЗЧ, нужны и их надо возвращать.

Мобилизационная кампания и мобилизационная политика в государстве провалены. Об этом в интервью "Украинской правде" сказала Алина Михайлова, начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", депутат Киевского городского совета и общественный деятель.

Отвечая на вопрос о том, как в их подразделении отнеслись к принятому в первом чтении законопроекту о возвращении уголовной ответственности за самовольное оставление части, она отметила, что в их подразделении и в целом в бригаде очень много случаев СЗЧ, хотя они и проводят активный рекрутинг.

"По контракту 18+ с миллионом выплаты к нам приходит масса молодежи. И молодые идут в СЗЧ. Они доходят до фронта, понимают, что здесь все выглядит совсем не так, как в рекламе, пехота - это очень страшно", - сказала Михайлова.

Она рассказала, что когда закон прошел первое чтение, то у нее к нему сформировалось неоднозначное отношение. "С одной стороны - воевать некому, пустые посадки - одну позицию держат по три человека", - отметила начальница медслужбы.

Михайлова отметила, что согласно ее внутренней аналитике и открытым источникам, которые дает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в армии России сейчас около четырех миллионов человек, из которых два миллиона - это резерв, а на территории Украины непосредственно воюет около 700 тысяч человек.

"В украинской армии 800 тысяч человек в целом - вместе с тыловиками, логистами и тому подобное. Наиболее оптимистичная оценка, что 200-300 тысяч участвуют в боях. А СЗЧ, согласно открытым данным, у нас 250 тысяч человек! Из них государство вернуло в строй только 29 тысяч, хотя людям дали возможность вернуться в любое подразделение", - отметила она.

По словам Михайловой, даже у нее в медслужбе есть человек, который пришел к ним из 25-й бригады по СЗЧ. "Мы открыты ко всем СЗЧшникам, никто их не буллит. Но люди не спешат возвращаться. Почему? Редко это просто потому, что "не хочу воевать". Обычно как это бывает: ты выходишь на позицию на три дня, ожидая, что тебя заменят. А замены нет - она ушла в СЗЧ. И тебе говорят: "Посиди еще неделю", - рассказала начальница медслужбы.

Так, добавила она, "пацаны, которые сидят на позициях по две-три недели без ротации, вернувшись на отдых на 3 дня, 100% побегут". "Раненый, который две недели ждал эвакуации, сейчас вылечится, но где гарантия, что после такого он не пойдет в СВЧ?", - подчеркнула Михайлова.

Относительно того, почему так происходит, она отметила, что это потому, что некем менять людей на этих позициях. "А почему некем менять? Потому что провалена мобилизационная кампания и мобилизационная политика в государстве", - сказала Михайлова.

Начальница медслужбы добавила, что "сейчас государство закручивает гайки: СЗЧ - все в криминалитет". "А вы вглубь копнули, почему люди идут в СЗЧ? Получается, что мы в ловушке, мы загнаны в угол. Мое мнение - нам нужны люди, которые ушли в СВЧ, их надо возвращать. Но если они не вернулись за год, который им дали, то не вернутся, даже если им впаяют 10 лет", - отметила она.

Михайлова подчеркнула, что люди "хотят жить, и это нормально". "Они хотят сроков службы, и это тоже нормально. Я сама хочу сроков службы. Я 4-ый год в армии... Как 200-300 тысяч солдат могут воевать с 700 тысячами россиян, у которых еще два миллиона в резерве? Где наш резерв - за границей сидит? Вернем ли мы людей, которые сейчас ушли в СВЧ, тем, что мы впаяем им 10 лет? Нет", - подчеркнула она.

На вопрос о том, возможно, 10-15% вернутся, Михайлова отметила, что цель государства - вернуть в строй 200 тысяч СЗЧшников и не сделать новых. "Так это не делается. Потому что должна быть проведена справедливая мобилизация для всех. А так получается, что кто-то в 2022 году прыгнул в этот вагончик, чувствуя что-то внутри, из патриотических соображений, а кто не прыгнул и спокойно живет - его никто не трогает...", - сказала представительница медслужбы.

Она рассказала, что читала пост человека, которого "схватили ТЦК". "Он спрашивает у моего собрата: можно к вам? Конечно, без вопросов. Но его распределили в другую бригаду. Побратим звонит в ТЦК, можно ли этого человека в его подразделение. "Конечно, - говорят там. - 8 тысяч долларов". Или 30 тысяч, если служить не хочет. Если бы я лично не знала действующих лиц этой истории, подумала бы, что это фейк", - сказала Михайлова.

Начальница медслужбы добавила, что у них "пацаны говорят: пойдя в СВЧ, ты сядешь в тюрьму и будешь иметь срок от 5 до 10". "А здесь, пока ты не погибнешь или не получишь тяжелое ранение, у тебя нет выхода. Психологически это убивает. Люди говорят: мы хотим жить, строить семью. Я тоже хочу. А я, получается, сижу, и так же мои побратимы, у которых есть дети... У нас есть боец, у которого пять детей, и он все равно пошел добровольцем. Он их видит 40 дней в году", - подчеркнула она.

Как сообщалось, ранее Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины высказал мнение, что президент России Владимир Путин может решиться на проведение новой мобилизации внутри страны.

В то же время он отметил, что если в России начнется мобилизация, то будут негативные настроения в обществе. Впрочем, подчеркнул Буданов, "российскую машину" это не остановит.

