Представитель закона объяснил, что будет с мужчинами в Европе.

Украинцы, которые выехали за границу, спасаясь от войны, переживают о том, что боевые действия начнутся на территории Европы. Такие мысли небезосновательны - например, правительство Германии уже начинает готовиться к войне, рассматривая определенный вид военной службы и предлагая гражданам сделать запасы продуктов. Именно поэтому стоит понимать, что будет с украинскими мужчинами за границей и будут ли они защищать Европу.

Будет ли мобилизация украинцев в Германии или Польше

Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин объяснил, грозит ли мобилизация в Польше украинским мужчинам с временной защитой или со статусом беженца. Он говорит, что предоставление украинцам временной защиты предусмотрено отдельной директивой Европейского Союза. А статус беженца - это международно признанный статус лица, которое в результате определенных обстоятельств вынужденно покинуло страну проживания.

Наличие временной защиты или статуса беженца за рубежом не влияет на необходимость становиться на воинский учет и не освобождает от мобилизации в Украине.

Ланкин говорит, что все граждане Украины, которые являются военно обязанными и получили временную защиту в ЕС или статус беженца, - и мужчины, и некоторые женщины (в частности, медики), должны стать на воинский учет. По общим правилам мобилизационный возраст в Украине составляет 25 - 60 лет.

То есть такие лица должны стоять на воинском учете и, если у них нет причин для отсрочки или бронирования, могут быть мобилизованы в Украине. Стоит отметить, что мобилизация женщин сейчас добровольная.

Эксперт напоминает - если гражданин Украины получает статус беженца за рубежом, то не теряет украинское гражданство и подлежит воинскому учету и мобилизации на общих основаниях на Родине.

Вместе с тем, гражданин Украины с временной защитой или статусом беженца не может быть призван в вооруженные силы любой из стран Евросоюза, в которой находится, поскольку не является ее гражданином.

Может ли быть мобилизация украинцев в Германии или Польше, если они являются гражданами ЕС

По мнению адвоката, если лицо стало гражданином Евросоюза и отказалось от украинского гражданства, то на него уже не распространяются правила воинского учета в Украине, и он не может быть мобилизован в Украине. Однако, такое лицо может быть потенциально призвано на военную службу в стране своего гражданства в порядке и в возрасте, который предусмотрен ее национальным законодательством.

справка Сергей Ланкин Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Представляет интересы военнослужащих и их семей. Общественный деятель и волонтер. Автор ряда реформ, направленных на улучшение социальных гарантий в сфере ветеранской политики. Юридический советник ряда благотворительных проектов по помощи участникам российско-украинской войны.

