Враг превосходит именно по количеству людей в разы и это не перекроешь никакими другими преимуществами, считает ветеран.

Рейды ТЦК в клубах и ресторанах являются вынужденной мерой на сегодня, потому что лучшего инструмента мобилизации у нашего государства пока нет. Об этом в эфире "Киев24" заявил ветеран АТО, военный аналитик Евгений Дикий.

Так, на вопрос, как он лично оценивает рейды ТЦК в общественных заведениях, ветеран признался, что его оценка этих действий "очень положительная".

"Конечно, я был бы гораздо более рад видеть очереди добровольцев возле ТЦК. Конечно я был бы рад, чтобы в ТЦК не было необходимости делать такие рейды. В 2022 году, пока очередь добровольцев не закончилась, никто никаких рейдов не затевал. Но в тех условиях, в которых мы живем сейчас, когда до окончания войны еще далеко, когда у нас катастрофический дефицит личного состава, а враг превосходит именно по количеству людей в разы... Сейчас мы имеем проблему, когда на фронте катастрофическая ситуация с людьми. В этой ситуации рейды - это вынужденная мера, это не от хорошей жизни", - прокомментировал Дикий.

Он подчеркнул, что количество людей на фронте - это единственное преимущество, которое есть у врага, ведь во всех других аспектах украинские силы превосходят - и по "качеству" бойцов, и по тому, как ими командуют, каково взаимодействие в войске.

"Да, при всех нюансах, при всех наших проблемах, но по сравнению с оккупантами мы на голову выше. Единственное реальное преимущество, которое осталось у врага - это то, что их в разы реально больше. На многих участках в 10 раз больше. И это не перекроешь никакими другими преимуществами - технологическими или чем-то еще", - сказал аналитик.

Как отметил Дикий, Украина "проиграла информационную кампанию" российским спецслужбам в том, что касается мобилизации, ведь Россия "вложила огромный ресурс" в антипиар мобилизации в Украине.

"К сожалению, рейды - пока лучшее, что удалось придумать. И раз мы уже в такой ситуации, то мне нравится, что эти рейды охватывают и дорогие клубы и рестораны", - отметил Дикий.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак, комментируя проверку документов представителями ТЦК у посетителей концерта Океана Эльзы 11 октября 2024 года, сказала, что это является эффективной мерой. По ее словам, это увеличивает количество тех, кто добровольно приходит в Территориальные центры комплектования.

Ранее Дикий говорил, что на всех участках фронта ситуация для Сил обороны Украины очень тяжелая из-за недостатка личного состава.

На днях в социальных сетях и медиапространстве было распространено видео о приходе представителей ТЦК в ночной клуб в Тернополе и видео с блокировкой авто вблизи торгового центра. В Тернопольском ТЦК официально отреагировали на это, отметив, что "человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, именно поэтому Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечением боевых подразделений к процессу оповещения граждан".

Отдельно в ТЦК отметили, что распространенный тезис, что "воюют только бедные" не соответствует действительности. "Сегодня, мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там где находится (так - рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "не равной мобилизации"", - говорилось в заявлении.

