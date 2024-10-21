По словам Чернева, после принятия закона о мобилизации темпы набора людей в ВСУ сохраняются.

Количество мобилизованных украинцев должно расти. Такое мнение в комментарии Liga.net высказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он отметил, что темпы мобилизации в Вооруженные силы Украины пока сохраняются, при этом в августе-октябре российские оккупанты существенно активизировали наступательные действия, противостояние которым требует дополнительных усилий со стороны Украины.

"То есть цифры мобилизации должны расти", - считает парламентарий.

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Чернев также прокомментировал рейды работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителей. По его словам, причиной этого также является усиление наступательных действий врага:

"На сейчас у меня нет точных цифр, насколько увеличилось количество мобилизованных благодаря таким мероприятиям".

Мобилизация в Украине - последние новости

Украинцев до 25 лет не хотят мобилизовать из-за их безрассудства. Об этом в интервью Spiegel сказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, потери будут большими, если отправить на передовую слишком молодых людей. При этом с точки зрения демографии разумнее всего мобилизовать мужчин только в возрасте от 30 лет.

Также УНИАН сообщал, что 20 октября в Украине было временно приостановлено бронирование через "Дію".

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