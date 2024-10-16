Людям не хочется попадать в неприятные ситуации во время отдыха, поэтому идут в ТЦК.

Проверки в публичных местах у граждан военно-учетных документов являются эффективными, поскольку увеличилось количество тех, кто добровольно приходит в Территориальные центры комплектования.

Об этом сказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в эфире телемарафона. Она отметила, что обществу надо привыкать к тому, что проверка военно учетных документов, меры оповещения ТЦК и СП вместе с правоохранительными органами во время войны это нормальная практика. По ее словам, резонанс от последних проверок в местах отдыха связан с тем, что они проводились в крупных городах, а там количество военнообязанных и граждан призывного возраста, подлежащих мобилизации выше, а также есть больше освещения этих событий блогерами и представителями СМИ.

По ее словам, на публичных мероприятиях работникам ТЦК удобно работать, потому что там есть поддержка правоохранительных органов. "Поэтому такие мероприятия дают возможность охватить проверкой большее количество военнообязанных граждан", - сказала Козак.

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Она подчеркнула, что рейды ТЦК в публичных местах были эффективны.

"По работе в публичных местах - данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом способствовало повышению сознания нашего гражданского общества и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", - отметила Козак.

При этом она отметила, что многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и поэтому никогда добровольно туда не прибудут, даже по повестке, поэтому подобные меры оповещения в публичных местах необходимо продолжать.

Она утверждает, что такие меры простимулировали людей, потому что увеличилось количество добровольных приходов людей в ТЦК. "Да, это действительно так. По приемным дням мы это видим. Возможно, общество осознало, что лучше добровольно прибыть, обновить военно учетные документы, пройти ВВК, чем встретиться в каких-то неприятных ситуация во время отдыха с сотрудниками ТЦК, в частности, во время концертов", - отметила Козак.

Визит ТЦК на концерт "Океана Эльзы"

Большой резонанс был, когда 11 октября в столице Украины после концерта группы "Океан Эльзы" во "Дворце спорта" сотрудники ТЦК с полицией массово проверяли документы у мужчин.

В Харькове сотрудники ТЦК и полиция прибыли на концерт трех коллективов True Tough, "Ґрунт Палає" и Mordox. Они забрали музыкантов для проверки документов, в результате чего выступления артистов были отменены.

В своем Instagram коллектив True Tough заявил, что никакой облавы не было. По их словам, военкомы и правоохранители выполняли свою работу и не нарушали закон. Музыканты заверили, что концерт был отменен только потому, что проверка документов длилась долгое время, а после этого всех отпустили.

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