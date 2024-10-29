В частности, сейчас в рамках мобилизации удается набирать в полтора раза меньше людей, чем те санитарные потери, которые несут Силы обороны на фронте, утверждает Дикий.

На всех участках фронта ситуация для Сил обороны Украины очень тяжелая из-за нехватки личного состава. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сказал в эфире на Radio NV.

"В первую очередь должен был бы знать наш тыл, что на всех участках фронта очень трудно, потому что не хватает людей", - сказал Дикий.

По его словам, статистически, ситуация сейчас очень плохая.

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"Мы сейчас набираем в полтора раза меньше, чем наши санитарные потери за такое же (время). Это, к сожалению, тоже объективная реальность, которую надо знать", - сказал Дикий.

Он уточнил, что санитарные потери - это погибшие, а также раненые, которые на длительное время выбыли из рядов Вооруженных сил Украины. Дикий подчеркнул:

"Мы их теряем в полтора раза больше, чем за это время вместе с добровольным рекрутингом и мобилизацией набираем им на замену. И эта ситуация становится критической".

Он считает, что украинцам в тылу стоит подумать над тем, готовы ли они присоединиться к рядам ВСУ.

"А на уровне нашей власти, здесь действительно, кто в первую очередь проваливает мобилизацию - это наша гражданская власть. Это, к сожалению, объективная реальность", - убежден эксперт.

Он считает, что по поводу мобилизации почти ничего не сделано.

"Майский закон несколько упорядочил воинский учет, что, конечно, является необходимым первым шагом, но только первым из многих. И по моему личному мнению, я могу конечно ошибаться, но критически необходимы два решения на уровне законодательной власти. Одно решение - это об установлении предельного срока службы, потому что это касается и тех, кто уже воюет и нас защищает, и тех, кто пойдет им на защиту. А второе решение гораздо менее популярное - это криминализация уклонения с воинского учета", - сказал Дикий.

При этом, по его мнению, военнообязанные сейчас стоят перед двумя вариантами действий: одеть форму до конца войны, которая может длиться год, а может и десять, или альтернатива - платить 25 тысяч штрафа.

В то же время, он считает, что надо поставить людей перед совсем другим выбором. Дикий добавил:

"Теперь ты должен отдать какую-то четко фиксированную часть своей жизни - например, 4 или 5 лет, как уже установят, для того, чтобы эта страна вообще продолжала существовать, но у тебя есть выбор: ты можешь отдать эти 4 или 5 лет в форме и вернуться героем, или ты можешь ровно эти же 4 или 5 лет провести на зоне как бесплатная рабочая сила и оставаться с клеймом судимости".

Он сказал, что такой вариант лучше, чем нынешний - служба навсегда или штраф на 25 тысяч гривень. Дикий считает, что очень много людей не захотят оказаться на зоне и выберут отдать те 4 или 5 лет службе в ВСУ.

Отдельно эксперт отметил, что рекрутинг действительно не заработал и это является объективной реальностью. Он считает, что одна часть проблемы - это мотивация, потому что большинство мотивированных уже ранее присоединились к Силам обороны Украины.

"Есть только одна проблема, за которую, по моему мнению, отвечает армейское командование. Это то, что до сих пор нет гарантий, что благодаря рекрутингу ты действительно окажешься именно в той части и на той должности. Пока это не гарантировано, конечно, рекрутинг будет очень сильно проседать. Когда обещают рекрутинг, а в реальности потом тебя могут на уровне учебного центра перехватить и перенаправить в другую часть и на совершенно другую военную специальность", - сказал Дикий.

Мобилизация в Украине - какие есть проблемы

Ранее издание Foreign Policy писало, что большинство экспертов считают темпы мобилизации в Украине недостаточными для противостояния российской агрессии. Однако большое количество мужчин все еще опасается вступать в ряды ВСУ.

В то же время, Украина усиливает мобилизационные усилия, проводя рейды в людных локациях, таких как концертные залы, элитные магазины в Киеве и популярные кафе в Одессе. В обществе растет напряжение из-за того, что некоторые влиятельные лица избегают призыва.

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