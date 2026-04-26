Правила мобилизации в Украине остаются прежними, как и некоторые "серые зоны", связанные с окончанием обучения.

Пока в Украине продолжается военное положение, тема отсрочки для студентов не теряет своей актуальности. В 2026 году многое зависит не столько от возраста, сколько от того, как именно проходит учеба и изменится ли в связи с ней уровень образования человека. К тому же, тем, кто заканчивает учебу в мае–июне, важно понимать, сохранится ли за ними отсрочка от призыва после получения диплома.

Разберемся, возможна ли мобилизация студентов при военном положении и какие категории граждан имеют право на отсрочку в связи с обучением.

Мобилизация студентов в Украине – общие сведения

Согласно законодательству, мобилизация студентов вузов в стране ограничена несколькими конкретными категориями. Главное условие следующее: отсрочку получают те, кто учится на дневной или дуальной форме и получает образование впервые на этом уровне, причем последовательно.

То есть, если студент бакалавриата учится очно и после окончания сразу поступает в магистратуру, право на отсрочку за ним сохраняется (то же касается аспирантуры и докторантуры).

Но если у человека уже есть диплом магистра, и он снова поступает на магистратуру (на другую специальность), отсрочку ему, скорее всего, не дадут, потому что это будет считаться повторным получением того же самого уровня образования.

Заочная и дистанционная формы обучения также сами по себе не дают такого права. Поэтому студентов-заочников вполне могут призвать, если они подходят по возрасту и у них нет других оснований для отсрочки.

При этом важно иметь в виду, что мобилизация студентов 25+, при соблюдении условий по уровню и форме обучения, также исключена: возраст в данном случае не столь важен.

Мобилизация студентов – что делать после выпуска

Если с тем, какие студенты не подлежат мобилизации в Украине, все ясно, то важно также отметить, что 4 мая 2026 года истекает срок текущего военного положения и, соответственно, многие оформленные ранее отсрочки тоже заканчиваются примерно в это время.

Поэтому в мае студентам нужно будет обязательно проверить, продлилась ли их отсрочка автоматически через реестры, или потребуется снова подтверждать ее через ТЦК, вуз или "Резерв+". По этому поводу ранее мы писали, у кого отсрочка обновится автоматически, а кому нужно будет повторно подать документы до 4 мая.

Отдельно стоит напомнить, что хотя официально учебный год в Украине длится до 30 июня, школы и вузы могут завершить обучение раньше, а отсрочка для студентов действует ровно до получения статуса выпускника. То есть, если человек не продолжит обучение на следующем уровне, право на отсрочку у него автоматически прекратится.

А вот если выпускник, скажем, в июле-августе собирается поступать в магистратуру или аспирантуру, то между окончанием одного этапа и официальным зачислением на следующий может возникнуть "пробел". В этот период предыдущая отсрочка уже прекращает действовать, а новая возникает только после официального приказа о зачислении, что делает это время наиболее "уязвимым" с правовой точки зрения.

Также, в конце прошлого года в Верховной Раде появилась инициатива пересмотреть правила отсрочки для отдельных категорий студентов, но на данный момент окончательное решение об этом еще не принято. Так что, несмотря на этот законопроект, мобилизация студентов пока происходит по прежним правилам.

В итоге, всеобщая мобилизация студентов на данный момент не предусмотрена, а чтобы избежать призыва, убедитесь, учитесь ли вы очно, повышаете ли последовательно уровень образования и обновится ли ваша отсрочка после 4 мая. Тем же, кто выпускается в конце весны и начале лета, особенно важно заранее подготовить все бумаги для поступления на следующий уровень, чтобы не потерять право на отсрочку на все лето.

