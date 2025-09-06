Рассказываем, как продлить группу инвалидности в Украине 2025.

В Украине лица с инвалидностью имеют право на получение выплат, а также отсрочку от мобилизации. Однако, без своевременного оформления документов они могут утратить свой статус.

Мы узнали у адвоката Ольги Брус, как часто нужно подтверждать инвалидность, и кто должен это сделать в ближайшее время.

Нужно ли продлевать инвалидность во время войны в Украине

По словам адвоката, не всем мужчинам и не с любой группой инвалидности нужно до 1 ноября 2025 года посетить ОПФЧ и подтвердить группу.

Видео дня

"Прийти на переосмотр обязаны в основном только мужчины в возрасте 25-60 лет со второй и третьей группой инвалидности, назначенной после 24 февраля 2022 года, которые должны были пройти повторный осмотр в период с 2022 года до конца 2024-го и не прошли. Именно такие лица обязаны пройти переосмотр", - объяснила она.

Специалист добавила, что если лицо получило инвалидность до реформы МСЭК, но не проходило переосмотр, ему придется пройти повторный осмотр по новым правилам.

Разобравшись, нужно ли подтверждать инвалидность, перейдем к тому, что будет, если этого не сделать.

Каков порядок переосвидетельствования инвалидов и последствия отказа

Как отметила Ольга Брус, если лицо получило инвалидность после реформы МСЭК, то есть после 1 января, то ему должны были назначить дату осмотра в 2025 году. Именно в эту дату ему нужно пойти на переосмотр. То есть, если лицу назначили инвалидность в текущем году по новым правилам, то до ноября переосмотр ему проходить не нужно.

Мы также узнали у нее, как продлить группу инвалидности в Украине 2025 без личного присутствия.

"Если лицо не может само приехать на ОПФЧ, то для продления статуса лица с инвалидностью оценку функционирования его организма могут провести заочно. Для этого нужно обратиться к семейному врачу, и он предоставит документы о состоянии лица ОПФЧ в электронном виде", - рассказала адвокат.

По словам Ольги Брус, не проходить перекомиссию могут:

лица с тяжелыми нарушениями функций организма;

те, у кого нет конечностей или отсутствуют какие-то парные органы;

люди, которые не слышат или не видят;

лица с онкологией или психическими заболеваниями.

Также на перекомиссию имеют право не идти лица, находящиеся в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях, а также военнослужащие, сотрудники полиции и СБУ.

Кроме того, есть установленный порядок подтверждения инвалидности для тех, кто выехал за границу. Как объяснила адвокат, если человек хочет вернуться в Украину и затем снова выехать, получив отсрочку от мобилизации по инвалидности, то тогда ему нужно вернуться в страну и пройти перекомиссию в установленный для него срок.

"Те лица, которые должны пройти переосмотр, но туда не пойдут, после этого потеряют возможность подтвердить свой статус лица с инвалидностью и потеряют его. Такие граждане после потери статуса лица с инвалидностью не смогут снова оформить отсрочку от мобилизации на основании инвалидности. Эта отсрочка предоставляется на определенный период. Насколько я знаю, дольше, чем до 1 ноября 2025 года, отсрочку лицам с инвалидностью не предоставляли", - предупредила специалист.

Она подчеркнула, если до 1 ноября некоторые лица не пройдут перекомиссию, не обновят данные, снова не оформят отсрочку, то они могут быть мобилизованы на общих основаниях.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

Вас также могут заинтересовать новости: