Разбираем, в каких случаях возможна мобилизация 50+, какие положения закона это регулируют и кто освобождается от призыва после 50.

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года - Верховная Рада поддержала соответствующие законопроекты, а президент их подписал. На службу во время военного положения согласно закону призывают военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. После 50 лет и в 55+ мобилизация проходит на общих основаниях, хотя некоторые нюансы в этом процессе есть. Куда призывают после 50 и кого в этом возрасте не мобилизуют - рассказываем в материале.

Кого могут мобилизовать после 50 лет с 1 февраля

Согласно украинскому законодательству (Закон Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Это означает, что украинцы в возрасте 50 лет и старше могут быть призваны на службу точно так же, как и остальные возрастные категории. То есть, возраст сам по себе не является решающим критерием.

Возможность прохождения службы (или невозможность) определяется такими факторами:

здоров ли военнообязанный;

имеет ли он востребованную специальность;

имеет ли отсрочку / бронирование.

Если его признают годным (по результатам ВВК), у него есть востребованная квалификация, а права на отсрочку или брони нет, то возможна мобилизация 55 лет и старше.

Куда призывают 50+ в Украине

В то же время, как уже говорили выше, у призыва мужчин старше 50 лет есть свои особенности. Обычно их направляют в подразделения тыла и обеспечения, хотя это не является строгим правилом.

Практика показывает, что военнообязанные этой возрастной категории чаще всего выполняют функции водителей, логистов и других специалистов тыла, где их опыт и навыки используются максимально эффективно с учетом возраста и физической подготовки.

Кого в Украине не мобилизуют после 50 лет

Мужчины старше 50 лет не подлежат призыву, если у них есть законные основания для отсрочки, включая медицинские показания, и оформлена соответствующая отсрочка. Также призыв не касается тех, кто закреплен за организациями и предприятиями для работы в тылу (забронирован).

Ранее мы также рассказывали, что некоторые энергетики и комунальщики получат 100% бронирование от мобилизации.

