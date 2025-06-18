Гражданам России и Беларуси, которые защищают нашу страну, предоставляется право декларативного отказа от гражданства.

Закон о множественном гражданстве предусматривает право иметь два и более паспортов, что является важным, в частности для наших переселенцев, которые выехали за границу из-за вооруженной агрессии России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", заместитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

"Этот законопроект предусматривает право иметь два и более паспортов. И это очень важно для наших переселенцев, которые выехали за границу в результате вооруженной агрессии. Шесть миллионов сейчас за границей. Это закон как раз для них", - отметил он.

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Горбенко добавил, что неизвестно, когда именно закончится война. "Многие из наших переселенцев взяли удостоверения. А некоторые уже и паспорта. Там рождаются наши дети, украинцы. И поэтому этот закон предоставляет возможность иметь два гражданства, брать гражданство той страны, которая приняла, и, согласно Конституции Украины, не отказываться от украинского гражданства", - сказал депутат.

Второй группой людей, которых касается этот закон, он назвал тех, кто защищает нашу страну и не имеет гражданства или же имеет гражданство другой страны, в том числе и России.

"Есть очень много легионов, где представлены граждане России и Беларуси. Вследствие того, что они защищают Украину в этой войне, мы даем им право получать гражданство. И, в том числе, их родственникам", - отметил парламентарий.

Кроме того, добавил Горбенко, это "закон для нашей диаспоры". "Как говорил президент, украинцев в мире 60 миллионов. И очень важно сохранять украинскую идентичность. И мы предоставляем нашей диаспоре тоже возможность получать гражданство Украины. Но они должны сдавать экзамены по истории Украины, украинскому языку и Конституции", - сказал он.

Депутат уточнил, что экзамены будут касаться и военнослужащих. Они также должны будут отказаться от своего другого гражданства. "Мы предоставляем право декларативного отказа от гражданства. Мы понимаем, что граждане Беларуси и России, которые защищают нашу страну от врага, не могут официально отказаться от гражданства. Потому что они должны приехать в страну-агрессора, подать справки, получить справку о том, что они прекратили гражданство страны-агрессора", - отметил Горбенко и добавил, что будет существовать перечень стран, гражданам которых нельзя будет позволять иметь двойное или множественное гражданство.

В свою очередь, Владимир Вятрович, народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, в частности отметил, что этот закон дает возможность людям, которые родились за пределами Украины, но предки которых жили в Украине, также получать украинское гражданство.

"Те украинцы, которые имеют статус зарубежного украинца, могут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре через год после проживания на украинской территории", - сказал он.

По словам Вятровича, этот закон создает возможности для возвращения тех украинцев, которые уже даже получили гражданство других стран. Речь идет как о тех, кто выехал давно, так и о тех, кто выехал в 2022 году.

Закон о множественном гражданстве - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 18 июня, ВР поддержала введение множественного гражданства в Украине. Речь идет о президентском законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" (№11469).

Этот закон устанавливает допустимые случаи множественности гражданства, определяет особенности приобретения гражданства Украины и его возобновления, а также пересматривает основания для потери гражданства Украины.

Предусматриваются случаи разрешенного множественного гражданства, в случае, в частности одновременного приобретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства; приобретения ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей; автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем.

Кроме того, речь идет об автоматическом приобретении гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства, если он не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства; приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке иностранцами; приобретение гражданином Украины гражданства государств из установленного Кабинетом министров перечня.

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