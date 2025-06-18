Президентский законопроект поддержали 243 нардепа.

Верховная Рада страны поддержала введение множественного гражданства в Украине. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Он отметил, что за президентский законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" (регистрационный номер 11469 в целом как за закон проголосовало 243 народных депутата Украины.

По его словам, принятый закон устанавливает допустимые случаи множественности гражданства, определяет особенности приобретения гражданства Украины и его возобновления, а также пересматривает основания для потери гражданства Украины.

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Предусматриваются случаи разрешенного множественного гражданства, в случае:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства, если он не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке иностранцами;

приобретение гражданином Украины гражданства государств из установленного Кабмином перечня.

"Законопроект будет способствовать сохранению связей с миллионами украинцев, которым не придется отказываться от украинского паспорта, а также возвращению беженцев, которые покинули свои дома из-за российской агрессии", - написал Фролов.

Множественное гражданство в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект относительно множественного гражданства, которым допускается множественность гражданства (подданства).

В законопроекте предусматривалось, что множественность гражданства не допускается в случаях оформления приобретения гражданства Украины или принятия в гражданство Украины, или восстановления в гражданстве Украины в отношении лица, находящегося в гражданстве государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности голосовала против Резолюции Гене

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