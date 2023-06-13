Кошка Хлоя, например, покорила сердца украинцев своей разгневанной мордочкой.

Некоторые животные стали известными во время войны, они ежедневно поднимают настроение в соцсетях, а также продолжают усердно выполнять свою миссию. Кто они - четвероногие символы несокрушимости, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Пес Патрон

Самая известная собака-сапер в мире - это пес Патрон, он начал службу в шесть месяцев. Только за первый месяц полномасштабной войны обнаружил 90 мин, а еще стал пушистым антидепрессантом для украинцев - у него в TikTok более 600 тысяч фолловеров. А знакомством с Патроном хвастается даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Владелец звезды - руководитель пиротехнической группы Михаил Ильев. Два года назад он подарил пса сыну на день рождения. Собака с хорошими генами должна была стать призером различных выставок, однако Патрон проявил другие таланты: сейчас не только помогает с разминированием, но и учит детей минной безопасности.

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Кот Степан

Кот Степан родом из Северной Салтовки, еще до полномасштабной войны получил мировую известность в соцсетях благодаря невозмутимому характеру. Фото Степана с бокалом вина запостила американская поп-звезда Бритни Спирс - оно собрало миллион лайков. Сейчас Харьковский кот-блогер призывает беречь культуру родного края, он собрал более 10 тысяч долларов для поддержки приютов и зоопарков Украины во время войны, стал амбассадором проекта Минкультуры, попал на обложку журнала.

Степан - кот-пенсионер, его подобрали на улице 13 лет назад. Но это не помешало коту строить личную жизнь: весной он женился на француженке Стефании.

Кошка Глория

Следующая героиня - непокоренная Глория из Бородянки. Боевая кошка чудом выжила после того, как вражеский снаряд разрушил многоэтажку. Спасатели вытащили ее с 7 этажа. Волонтеры назвали кошку Шафой в честь знаменитой сохранившейся шляпы в городе. Затем нашлась владелица животного, которая рассказала, что кошку на самом деле зовут Глория. Во время авиаудара животное спряталось, поэтому хозяева не нашли его. После лечения Глория таки вернулась к спокойной, но уже звездной жизни со своей обладательницей. Кошка стала героиней мемов из-за недовольной мордочки.

Пес министра иностранных дел Украины

Французский бульдог, ставший дипломатом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приютил щенка, которого удалось спасти из оккупированного Мариуполя. Глава внешнеполитического ведомства назвал песика Марик в честь несокрушимого города. Собака стала третьим четвероногим другом в семье Дмитрия Кулебы - у него уже есть две собаки.

Марик иногда ездит на работу со своим хозяином и уже даже успел пообщаться с иностранными партнерами.

Кошка Хлоя

Она передает настроение каждого украинца - это грозная кошка Хлоя. Животное стало звездой сети после того, как его владельцы сфотографировали ее, закутанную в розовое одеяло, во время воздушной тревоги в метро Киева.

Эта фотография моментально сделала Хлою известной. Май выдался тяжелым для жителей Киева физически и морально из-за частых ночных воздушных тревог, поэтому понятно, почему у Хлои была такая разгневанная мордашка. "Все мы немного Хлоя", - так на фото кошки реагировали пользователи соцсетей.

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