Пес Патрон покорил сердца украинцев / фото instagram.com/patron_dsns

Некоторые животные стали известными во время войны, они ежедневно поднимают настроение в соцсетях, а также продолжают усердно выполнять свою миссию.  Кто они - четвероногие символы несокрушимости, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Пес Патрон

Самая известная собака-сапер в мире - это пес Патрон, он начал службу в шесть месяцев. Только за первый месяц полномасштабной войны обнаружил 90 мин, а еще стал пушистым антидепрессантом для украинцев - у него в TikTok более 600 тысяч фолловеров. А знакомством с Патроном хвастается даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Владелец звезды - руководитель пиротехнической группы Михаил Ильев. Два года назад он подарил пса сыну на день рождения. Собака с хорошими генами должна была стать призером различных выставок, однако Патрон проявил другие таланты: сейчас не только помогает с разминированием, но и учит детей минной безопасности.

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Пес Патрон / фото УНИАН

Кот Степан

Кот Степан родом из Северной Салтовки, еще до полномасштабной войны получил мировую известность в соцсетях благодаря невозмутимому характеру. Фото Степана с бокалом вина запостила американская поп-звезда Бритни Спирс - оно собрало миллион лайков. Сейчас Харьковский кот-блогер призывает беречь культуру родного края, он собрал более 10 тысяч долларов для поддержки приютов и зоопарков Украины во время войны, стал амбассадором проекта Минкультуры, попал на обложку журнала.

Степан - кот-пенсионер, его подобрали на улице 13 лет назад. Но это не помешало коту строить личную жизнь: весной он женился на француженке Стефании.

Кот Степан / фото instagram.com/loveyoustepan

Кошка Глория

Следующая героиня - непокоренная Глория из Бородянки. Боевая кошка чудом выжила после того, как вражеский снаряд разрушил многоэтажку. Спасатели вытащили ее с 7 этажа. Волонтеры назвали кошку Шафой в честь знаменитой сохранившейся шляпы в городе. Затем нашлась владелица животного, которая рассказала, что кошку на самом деле зовут Глория. Во время авиаудара животное спряталось, поэтому хозяева не нашли его. После лечения Глория таки вернулась к спокойной, но уже звездной жизни со своей обладательницей. Кошка стала героиней мемов из-за недовольной мордочки.

Кошка Глория / скриншот

Пес министра иностранных дел Украины

Французский бульдог, ставший дипломатом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приютил щенка, которого удалось спасти из оккупированного Мариуполя. Глава внешнеполитического ведомства назвал песика Марик в честь несокрушимого города. Собака стала третьим четвероногим другом в семье Дмитрия Кулебы - у него уже есть две собаки.

Марик иногда ездит на работу со своим хозяином и уже даже успел пообщаться с иностранными партнерами.

Пес Марик / фото 1+1

Кошка Хлоя

Она передает настроение каждого украинца - это грозная кошка Хлоя. Животное стало звездой сети после того, как его владельцы сфотографировали ее, закутанную в розовое одеяло, во время воздушной тревоги в метро Киева. 

Эта фотография моментально сделала Хлою известной. Май выдался тяжелым для жителей Киева физически и морально из-за частых ночных воздушных тревог, поэтому понятно, почему у Хлои была такая разгневанная мордашка. "Все мы немного Хлоя", - так на фото кошки реагировали пользователи соцсетей.

Кошка Хлоя стала звездой соцсетей / скриншот

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