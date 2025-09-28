Вронский отметил, что в результате повреждения здания никто не пострадал.

Во время утреннего обстрела Киева и области 28 сентября россияне повредили посольство Польши в столице. Часть ракеты упала на здание. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, пишет TVP World.

"Фрагмент ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего подобного нападения. Ущерб незначительный, но его оценка еще продолжается", - рассказал он.

Вронский отметил, что в результате повреждения здания никто не пострадал Он добавил, что работа посольства не была прервана.

Видео дня

Спикер МИД Польши уточнил, что фрагмент российской ракеты пробил крышу и упал на кухню здания. В издании поделились, что консульский отдел польского посольства находится в отдельном здании примерно в полукилометре от главного здания посольства.

Сколько ракет и дронов Россия запустила по Украине в ночь на 28 сентября

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупанты в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по территории Украины. Враг задействовал почти 600 ударных дронов, а также десятки ракет воздушного и морского базирования.

Всего Украину атаковали 593 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов, а также 2 реактивных БПЛА типа "Бандероль". Кроме того, враг запустил по Украине две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 38 крылатых ракет Х-101 и 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Вас также могут заинтересовать новости: