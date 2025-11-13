Весь институт "независимых членов" в наблюдательных советах государственных компаний - это профанация и лицемерие. Кто мало-мальски знаком с корпоративным законодательством, тот знает, что независимых членов набсоветов избирают в частных компаниях для защиты прав миноритарных акционеров, которых "обижают" мажоритарные.

Один из инструментов защиты - кумулятивное голосование миноритариев для назначения независимых членов набсоветов, чтобы мажоритарии не сформировали их на 100% из своих представителей.

А теперь вопрос: о каких миноритариях речь идет при назначении "независимых" членов в набсоветы 100% государственных компаний? Чьи интересы они там защищают?

Видео дня

Простыми словами, если у предприятия один акционер - государство, то применение модели наблюдательных советов с "независимыми членами/директорами" - это абсурд, доведенный до абсурда.

По факту, эти должности превратились у нас в обычную "синекуру" для "новой шляхты".

Как показал пример "Энергоатома", эти люди не смогли остановить даже системную коррупцию на миллиарды гривен, которая осуществлялась годами...

Не люблю персонализации явлений, но сейчас своеобразным "символом" "набсоветовщины" станет такое явление как "миловановщина" - перескакивание с одного набсовета в другой, из "Укроборонпрома" в "Энергоатом" - с ужасающими последствиями, что для "Укроборонпрома" до войны, что для "Энергоатома" во время войны.

Зато можно "заказать аналитику" для госкомпании, где ты в набсовете, и заплатить за нее структуре, где ты на зарплате...

В ближайшее время мы станем свидетелями исхода "грантовых рептилоидов" из степей Украины. Кормовая база для них сокращается и есть риск того, что за полученные тут зарплаты "спросят". И чем здесь будет хуже, тем сильнее будет этот "исход", переходящий в бегство.

Их мир, который они пытались строит здесь - это системная десоциализация государства, которая проявляется в "разгосударствлении экономики", тотальной приватизации всего и вся, и монетизации человека как средства производства.

Во время войны данная модель, ожидаемо, дала сбой: потому что в рамках такой теории невозможно объяснить простому человеку, испытывающему всевозможные ограничения, а чем он хуже человека в набсовете.

"Неолиберализм" ряда наших идеологов "реформ" (бессмысленных и беспощадных) - это не догмат свободы и даже не "рука рынка" Адама Смита. Они готовы наступать на свободу человека, если она не подкреплена личной "монетизацией". Их идеология - это смысловая пропасть между 1%, которые зарабатывают на остальных 99% населения - органично монтируется в теории социального расизма. Это система внешних и внутренних "подпорок" в интересах 1%.

Поэтому они - непримиримые враги "Нового курса" Рузвельта и экономического национализма. Они против развития национальной промышленности и доместикации производств.

Ключевой момент в рамах данной системы - создание "двойного правительства": официального - для выполнения церемониальных функций, и реального - в виде "монетизированных групп" влияния. Инструмент достижения указанной выше стратагемы - правительство, полностью изолированное от демократических механизмов контроля и влияния.

К чему привела данная система - видим по стеллажам пачек долларов у фигурантов. Но это лишь то, что впопыхах забыли взять. А сколько на криптокошельках? В сотни раз больше.

Поэтому всегда писал о том, что ключевым инструментом контроля за деятельностью госкомпаний должны быть Ревизионные комиссии (у каждой компании - своя). Руководителей этих корпоративных ревизионных комиссий для каждой госкомпании, должен назначать парламент (для баланса интересов с Кабмином). А членами таких ревизионных комиссий должны становиться исключительно отраслевые профессионалы.

И вот эти Ревизионные комиссии могут нанимать на работу аудиторов, юристов и т.д. для независимого контроля за деятельностью подотчетной компании и ее правления. А наблюдательный совет в госкомпании с одним акционером должен состоять из людей, которые не получают за это зарплату, так как тут речь идет о статусе, представительстве и т.д.

В случае же публичной компании, где присутствуют "большой акционер" (мажоритарий) и много маленьких (миноритариев), наблюдательный совет играет уже совершенно иную роль и статус независимого члена/директора набсовета в данном случае тоже иная: например, не допустить размывание доли миноритариев, или принудительный выкуп товариществом акций по заниженной, фиктивной цене (в случае с госкомпанией, где есть лишь один акционер, подобные функции набсовета, очевидно, не реализуемы).