В Одесской области обнаружили очаг коронавируса в таборе ромов

В таборе, который находится в селе Нерубайском, инфицировано 11 человек, из которых пятеро – дети.

В Беляевском районе Одесской области выявлен очаг COVID-19 в таборе ромов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время брифинга в Одесской областной государственной администрации.

Как сообщил председатель ОГА Максим Куцый, вспышка COVID-19 зафиксирована в селе Нерубайском.

«В местах проживания ромов проводятся санитарные мероприятия, тестирование жителей... Нам удалось оперативно организовать доступ врачей», - сообщил Куцый.

Как уточнила и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева, заболевание выявлено в одном из таборов – в месте компактного проживания ромов.

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«Одиннадцать заболевших, из которых 5 детей. Двое пожилых людей, один 42-летний мужчина госпитализирован», - добавила чиновница.

С целью недопущения распространения инфекции в таборе и в селе районная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение установить карантинные посты на улицах Виноградной и Леси Украинки.

Как отметила Одарий-Захарьева, это необходимо, чтобы ограничить перемещение обитателей табора и обеспечить медико-санитарный контроль.

По ее информации, на сегодняшний день биологический материал для исследований взят у 30 контактных лиц.

Также она проинформировала о проведенной встрече с представителями табора, в ходе которой решен вопрос ограничения их перемещения, обеспечения продуктами питания, средствами гигиены и пр.

В общей сложности, в этом таборе примерно на 100 домов, по данным чиновницы, проживает 625 человек, из которых более 300 – дети. В понедельник медики успели осмотреть 50 детей.

«Ситуация в таборе спокойная… Была встреча с «бароном» – есть взаимопонимание», - добавила Одарий-Захарьева.

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Она отметила, что после получения результатов исследований, здоровым людям разрешат выезжать для закупки продуктов.

Как уточнил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, 10 заболевших – члены одной семьи.

Справка УНИАН. В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области, а также еще в нескольких близлежащих селах проживают много ромов, в том числе несколько оседлых поселений.

Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе по состоянию на утро 4 мая зафиксировано 427 случаев инфицирования COVID-19.

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