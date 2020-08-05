После "карантинного" протеста Тернополя: Шмыгаль хочет поговорить с мэрами о делении регионов на "зоны"

По словам премьера, нужны не только разъяснения, но и диалог с регионами по этому вопросу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой организовать селекторное совещание с мэрами городов для обсуждения вопросов, связанных с разделением регионов на карантине зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Чрезвычайно важно сегодня коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения. Очень важно, что разделение на цвета, который ввел Минздрав, имеет очень четкие параметры», - заявил он.

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Глава правительства подчеркнул, что субъективный человеческий фактор в процедуре внесения городов в соответствующие зоны карантина исключен. «Математическая модель считает относительные приросты, количество больных и способность медицинской системы выдерживать эти нагрузки. Конечно, наша цель - это зеленый уровень на всей территории Украины...», - сказал он.

«Попрошу Минздрав продолжать разъяснение, каким образом работает обновленный карантин, какая ситуация в районах. Здесь нужны не только объяснения, но и нормальный диалог. Именно поэтому я попрошу министра здравоохранения, министра регионального развития, министра КМУ организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы», - добавил Шмыгаль.

Новые правила адаптивного карантина в Украине вступили в силу с 3 августа. Согласно решению правительства, города и районы разделили на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: уровня распространения коронавируса. Однако не все города согласились с утвержденной в первую неделю нововведений картой областей.

Игнорировать решение решили, в частности, Луцк и Львов. В Тернополе, который вошел в «красную зону», городские власти также отказалась ужесточать карантин. Власти на местах обвиняют центральное руководство в непонятных условиях разделения и неучете актуальных показателей распространения коронавирусной инфекции в отдельных областях.

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