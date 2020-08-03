Город из "красной" зоны в Украине отказался вводить жесткий карантин

В городском совете заявили, что в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, детские сады и транспорт.

Власти Луцка на внеочередном заседании рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в городе из-за попадания в "красную" зону. В Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, детские сады, транспорт.

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В Луцке не будут вводить жесткого карантина из-за отнесения города к "красной" зоне государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили на заседании внеочередной сессии городского совета, пишут "Волынские новости".

"Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Анатолий Свирский рассказал, что в Луцке насчитывается достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет. Поэтому предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные мероприятия, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт и т.д. ", - говорится в сообщении.

Этим решением горсовет обращается в полицию с просьбой, чтобы она не привлекала людей к ответственности за нарушение карантина.

Луцк вошел в "красную" зону карантина. Жесткие ограничения должны действовать с сегодняшнего дня, 3 августа. Впрочем, городские власти еще ранее заявляли, что не будут принимать решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений, как этого требуют ограничения.

Сегодня председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в "красную зону" случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решение государственной комиссии об усилении карантина.

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