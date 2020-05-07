В Днепре будут брать плазму у вылечившихся от коронавируса - мэр
В Днепре у людей, которые вылечились от коронавируса, будут брать плазму для разработки лекарства.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
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"Достигнута договоренность с фармацевтической компанией "Биофарма", которая начнет в Днепре сбор плазмы крови вылечившихся от коронавируса", - написал Филатов.
По его словам, донорам выплатят по 1 тыс. грн за каждую сдачу.
Филатов сообщил, что собранная плазма необходима для производства инновационного лекарства в борьбе против коронавируса, которое разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 мая в Днепропетровской области зафиксировано уже 624 случая инфицирования коронавирусом.
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