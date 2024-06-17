Бронированию от мобилизации по экономическому принципу могут помешать некоторые формальности, предупредил парламентарий.

Продолжается мобилизация в Украине, и предложенная идея по экономическому бронированию будет касаться всех предприятий.

Об этом говорится в законопроекте №11331 о бронировании от мобилизации по экономическому принципу, рассказал соавтор документа, нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха во время интервью Radio NV. По его словам, сначала во время дискуссии насчет проекта закона рассматривалась возможность привязать бронирование к каким-то отраслям, однако, какой бы критерий не был выбран, "всегда будут возникать (несправедливые, - Ред.) ситуации".

"...мы просто пришли к выводу, что очень трудно определить какие-то идеальные критерии, которые бы вписались в существующую модель. И поэтому мы убрали их. Единственный критерий - это то, что работодатель сам определяет, независимо от той сферы, в которой он работает. Если у него есть на это ресурс, значит он может это сделать", - сказал политик.

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Народный избранник добавил, что некоторые формальности могут помешать экономическому бронированию, - наличие у предприятия задолженности по сборам и налогам.

В центре внимания экономическое бронирование в Украине - сейчас это стоит знать

Ранее стало известно, что нардепы в парламенте зарегистрировали законопроект №11331 о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики, который, в том числе предусматривает экономическое бронирование украинцев.

Позже Дмитрий Наталуха сказал, что в документе предусмотрено, что забронировать определенное предприятие сможет 50% от количества военнообязанных в его штате. По его словам, бронирование происходит "путем уплаты увеличенного военного взноса в размере 20 тысяч гривень в месяц за человека".

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