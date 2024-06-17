Новая модель отличается от предыдущих и дает больше гибкости.

Новый законопроект об экономическом бронировании является выражением идеи, которую нардепы предлагают уже длительное время. Речь идет о возможности предприятиям, то есть реальному сектору экономики, и бизнесу самостоятельно определять, каких именно сотрудников они хотят оставить на местах для того, чтобы иметь возможность прогнозировать свою дальнейшую деятельность

"Для этого мы хотим предоставить предприятиям право по своему усмотрению бронировать сотрудников, независимо от их заработной платы, должности, которую они занимают в компании. То есть определять этих сотрудников и бронировать их путем уплаты увеличенного военного взноса в размере 20 тысяч гривен в месяц за человека. При этом мы предусматриваем ограничение количественное по таким специалистам, которые могут быть забронированы, - это 50% от количества военнообязанных в штате предприятия. Вот в этом заключается эта модель. Она достаточно проста", - рассказал автор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха в интервью Radio NV.

По его словам, новая модель отличается от предыдущих тем, что не имеет никаких критериев. В частности, нет привязки к зарплате или должности. Это позволит избежать того, что воюют только бедные или низкопоставленные лица. Например, ранее было предложение бронировать лиц с минимальной зарплатой от 35 тысяч.

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"Вот в нашей модели ты можешь зарабатывать как сотрудник и 35 тысяч, и пять тысяч. И это не влияет на возможность работодателя тебя забронировать. То есть единственный критерий - для работодателя ты должен быть действительно ценным, критическим сотрудником, от которого зависит работа предприятия. Поэтому в этой модели платит не сам сотрудник за себя, что в принципе сразу исключает этот аргумент, что [забронированы] только те, у кого есть деньги. Нет, платит работодатель. Работодатель определяет, работодатель платит. Вот в этом заключается базовая идея", - пояснил Наталуха.

Экономическое бронирование

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Бизнес имеет большой запрос на экономическое бронирование. Это будет дополнительным инструментом, параллельным к существующему процессу бронирования.

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