Подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам.

С пятницы, 3 октября, начинается отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам. Столичный мэр отметил, что этот алгоритм оправдан для таких заведений, учитывая их социальную направленность.

"Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители заведений и учреждений. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению. Важно, что здания больниц, детсадов, школ оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители", - пояснил Кличко.

Относительно начала отопительного сезона в жилых домах, то, по словам Кличко, прежде, чем принять такое решение, необходимо взвесить все факторы. В частности, рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних расходов на тепло жильцами, а также ситуацию в энергосистеме.

"Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно заведения и учреждения социальной сферы", - добавил мэр.

Начало отопительного сезона традиционно начинают примерно в середине октября, но все зависит от погодных условий. Так, согласно законодательству, тепло включают, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура составляет восемь градусов или ниже.

В то же время, местные власти могут начать раньше отапливать больницы, школы и садики при необходимости, даже если основной отопительный сезон еще не начался.

В этом году первой отопительный сезон начинает Ривненская область. Уже 24 сентября появилось тепло в медучреждениях, школах и садиках Вараша и Заболотье.

