По словам спикера, отныне наше время никогда не будет пересекаться с московским.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил пользу от отмены переходов на летнее и зимнее время, отметив, что теперь в Украине будет "киевское время". Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос УНИАН, какая польза от принятого сегодня соответствующего решения, в частности, с точки зрения экономики.

"Что касается пользы того, что сегодня сделано... Первое – это то, что Украина получила киевское время. Это время, которое действует на всей территории Украины. Я просто хочу напомнить, что в первые же дни после того, как Россия аннексировала украинскую территорию в виде Крыма, первое, что она сделала – ввела туда "московское время", – напомнил спикер.

Стефанчук отметил, что "это вопрос даже не ощущения, это вопрос политики, государственной политики. И когда кто-то говорит, что часовые пояса – это параллельные линии, то, пожалуйста, посмотрите: нигде нет параллельных линий. Это всегда геополитическое измерение. Любой часовой пояс – это геополитическое измерение", – подчеркнул председатель ВР.

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Также он отметил, что не знает людей, которые чувствуют себя счастливыми от перестройки своих биологических часов дважды в год из-за перевода часов.

"Я хочу напомнить всем, кто говорит, что это у нас было от деда-прадеда: это время было введено в Украине в 1981 году, в Украинской Советской Социалистической Республике. А что касается обоснования перехода с зимнего на летнее время, впервые оно было обосновано в Соединенных Штатах Америки в 1700-каком-то году. И один из пунктов обоснования было – что надо меньше сжигать свечей, и это влияет на экономику", – напомнил Стефанчук.

Он подчеркнул, что получены были выводы энергетиков и экономистов, и нигде не было доказано экономической эффективности от перевода с зимнего времени на летнее и наоборот.

"И сегодня, мне кажется, парламент принял очень правильное решение: в Украине отныне будет единое киевское время, что полностью соответствует директиве Европейского парламента, и мы будем двигаться по этому времени... Сейчас мы живем полгода по украинскому времени, полгода – по московскому времени... Отныне наше время никогда не будет пересекаться", – сказал председатель ВР.

Отмена перехода на летнее время

Как сообщал УНИАН, в марте 2021 года ВР приняла в первом чтении проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201). Законопроектом предусматривалось установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Тогдашний первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, который является автором законопроекта, отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на состояние здоровья граждан.

Во вторник, 16 июля, ВР проголосовала за отмену перевода времени с зимнего на летнее в Украине. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в этом году в последнее воскресенье октября (27 числа) стрелки еще будут переведены на зимнее время, а потом уже перевод на летнее время с 2025 года и дальше не будет.

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