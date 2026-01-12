Россия снова ударила по железной дороге: ряд поездов курсирует с задержками

Несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжают движение.

Российская Федерация утром 12 января в очередной раз нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре. Государственная "Укрзализныця" восстанавливает повреждения и обеспечивает перевозку пассажиров, сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский в Facebook.

"Под утро - серия очередных прилетов по железнодорожной инфраструктуре, а значит - входим в эту неделю так же сфокусированно, собрано, чтобы снова восстанавливать, везти и вывозить", - отметил Перцовский.

По его словам, несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжают движение. Так, четыре поезда прибыли в Киев во время комендантского часа, а также по одному в Хмельницкий, Днепр и Львов.

Во всех случаях "Укрзализныця" скоординировалась с местными властями, чтобы пассажиров ждали автобусные трансферы и разрешения на передвижение по городу при предъявлении билета на поезд. Один из "Интерсити" по дороге в депо выполнил роль "сити-экспресса" на левый берег Киева со всеми необходимыми пассажирам остановками.

Отмечается, что для пассажиров, ожидающих рейсы, залы отдыха на вокзалах сделали бесплатными.

Задержки "Укрзализныци" - последние новости

11 января стало известно, что неблагоприятные погодные условия, вражеские обстрелы и задержки на границе привели к нарушению графика более 60 поездов в Украине. Задержки коснулись как внутренних рейсов, так и международных, которые вынуждены менять еще и маршруты.

Также сообщалось, что более 400 пассажиров вынуждены были девять часов ждать на границе, часть из них опоздала на свои поезда в Холме. Это произошло в железнодорожном пункте пропуска "Ягодин", потому что украинские пограничники обнаружили в поезде Днепр-Холм партию сигарет, которые проводник незаконно пытался переправить пассажирским поездом в Польшу.

