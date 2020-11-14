Полицейские не перекрывают входов в рынки, однако следят за торговцами, чтобы те не работали.

Во Львове полицейские заблокировали работу наибольших рынков - «Шувар», «Краковский», «Галицкий перекресток», «Южный», а также торговый центр на Сыхове «Искра».

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Полицейские не перекрывают входы на рынки, однако следят за торговцами, чтобы те не работали. А тем временем предприниматели не становятся за прилавки, боясь, что их оштрафуют, сообщает издание ZAXID.NET.

С самого утра возле входов на львовские рынки дежурят полицейские патрули вместе с участковыми инспекторами. В пресс-службе полиции отметили, что правоохранители выполняют распоряжение правительства. Накануне об этом предупреждал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Михалец.

«В течение этих выходных правоохранители будут работать в усиленном режиме. Обращаемся ко всем субъектам хозяйствования, в частности владельцам ресторанов, торговых центров, с призывом неукоснительно соблюдать карантинные требования, а граждан просим пользоваться индивидуальными средствами защиты и избегать скоплений людей», - сказал Михалец.

Карантин выходного дня: что известно

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

13 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что исполком горсовета принял решение к 30 ноября субботы и воскресенья на территории города объявить рабочими днями для учреждений культуры, общественного питания, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров и рынков.

Ранее о том, что не намерены выполнять решение Кабмина о введение карантина выходного дня, заявили мэры Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львову и другим городам Украины не удастся избежать карантина выходного дня благодаря рабочим субботам и воскресеньям.

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Автор: Виктория Токарева