Карантин в Украине: продлят ли после 22 мая и сколько будет длиться
Введенный в Украине с целью сдерживания коронавируса карантин действует до 22 мая, при этом с 11 мая произошло некоторое ослабление ограничений.
Продлят ли карантин после 22 мая
Читайте такжеСтепанов сообщил, при каких условиях в регионах позволят смягчить карантин
Правительство Украины разработало поэтапный план выхода из карантина. В настоящее время, как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, разрабатываются дальнейшие шаги в данном направлении.
С 22 мая, в частности, планируется запуск второго этапа выхода из карантина. При этом сам карантин планируют продлить, однако с постепенным переходом к его адаптивной модели.
Адаптивный карантин: что это такое
Адаптивный вариант карантина предусматривает, что в зависимости от развития ситуации, карантинные мероприятия будут смягчать, но при этом все больше полномочий правительство будет передавать на места органам местного самоуправления, чтобы можно было локализовать болезнь в местах, где она возникает.
То есть, это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах карантинные ограничения будут усиливать именно там, а не по всей стране.
Что разрешат после 22 мая
На втором этапе ослабление карантинных мер с 22 мая Кабмин планирует, в частности, следующее:
- восстановить работу городского и пригородного наземного транспорта;
- разрешить проведение спортивных соревнований;
- открыть гостинице (кроме хостелов) без работы ресторанов и бассейнов;
- смягчить возможность проведения служб в храмах (при условии соблюдения дистанции).
Когда запустят метро
Метрополитен может заработать уже с 25 мая. Однако, как подчеркнул Шмигаль, это станет возможно "в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация".
Карантин в Украине: когда закончится
Читайте такжеВ ЕС договорились о правилах безопасного отпуска летом
Судя по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, общий карантин в Украине будет длиться по крайней мере еще месяц – до 22 июня.
При этом он подчеркнул, что карантин будет адаптивный с определенными смягчающими мерами. В целом все будет зависеть от эпидситуации в стране: если количество больных и новых заражений коронавирусом будет резко сокращаться, карантин могут отменить и преждевременно.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире