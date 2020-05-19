Карантин в Украине: продлят ли после 22 мая и сколько будет длиться

С 22 мая в Украине планируется переход к адаптивной модели карантина.

Введенный в Украине с целью сдерживания коронавируса карантин действует до 22 мая, при этом с 11 мая произошло некоторое ослабление ограничений.

Продлят ли карантин после 22 мая

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Правительство Украины разработало поэтапный план выхода из карантина. В настоящее время, как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, разрабатываются дальнейшие шаги в данном направлении.

С 22 мая, в частности, планируется запуск второго этапа выхода из карантина. При этом сам карантин планируют продлить, однако с постепенным переходом к его адаптивной модели.

Адаптивный карантин: что это такое

Адаптивный вариант карантина предусматривает, что в зависимости от развития ситуации, карантинные мероприятия будут смягчать, но при этом все больше полномочий правительство будет передавать на места органам местного самоуправления, чтобы можно было локализовать болезнь в местах, где она возникает.

То есть, это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах карантинные ограничения будут усиливать именно там, а не по всей стране.

Что разрешат после 22 мая

На втором этапе ослабление карантинных мер с 22 мая Кабмин планирует, в частности, следующее:

восстановить работу городского и пригородного наземного транспорта;

разрешить проведение спортивных соревнований;

открыть гостинице (кроме хостелов) без работы ресторанов и бассейнов;

смягчить возможность проведения служб в храмах (при условии соблюдения дистанции).

Когда запустят метро

Метрополитен может заработать уже с 25 мая. Однако, как подчеркнул Шмигаль, это станет возможно "в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация".

Карантин в Украине: когда закончится

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Судя по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, общий карантин в Украине будет длиться по крайней мере еще месяц – до 22 июня.

При этом он подчеркнул, что карантин будет адаптивный с определенными смягчающими мерами. В целом все будет зависеть от эпидситуации в стране: если количество больных и новых заражений коронавирусом будет резко сокращаться, карантин могут отменить и преждевременно.