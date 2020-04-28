Карантин в Украине: из дома по несколько раз на день выходят 29% украинцев

За последние две недели заметно возросло число тех, кто выходит из дома чаще.

Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% – один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Читайте такжеДепутаты просят Шмыгаля ослабит карантин в регионах с наименьшим количеством инфицированных

За последние две недели заметно возросло число тех, кто выходит из дома чаще, в частности, количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%.

Чаще находятся дома женщины, старые и бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% – слишком мягкими.