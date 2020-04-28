Карантин в Украине: из дома по несколько раз на день выходят 29% украинцев
Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% – один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.
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За последние две недели заметно возросло число тех, кто выходит из дома чаще, в частности, количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%.
Чаще находятся дома женщины, старые и бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.
Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 24-25 апреля 2020 года.
Как сообщал УНИАН, 61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% – слишком мягкими.