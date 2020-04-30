Мэр Черкасс объяснил смягчение карантина в городе "социальной несправедливостью"

Предприниматели должны будут придерживаться всех карантинных требований.

Городская власть Черкасс несколько смягчила карантин с 1 апреля, однако полностью его не отменяла. В городе разрешено работать строительным магазинам, открытым рынкам, парикмахерским и салонам, но с соблюдением всех карантинных требований.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в комментарии ТСН.

По его словам, для обслуживания в салонах красоты города клиенты должны обязательно предварительно записаться, соблюдать дистанцию, а мастера не могут обслуживать более двух человек.

"И Черкассы разрешили работать открытым рынкам, в том числе и строительным, где больше 3-4 человек не может фактически находиться. По моему мнению, сейчас происходит социальная несправедливость. Если я хочу купить банку краски, то должен ехать только в "Эпицентр", а почему я не могу поехать в другой строительный магазин, где 2-3 человека находятся", - пояснил мэр города.

Читайте такжеВ Днепре открывают для посещения бульвары и зеленые зоны: в городе ослабили карантинные меры

Кроме того, Бондаренко высказал мнение, что закрытие парков и скверов, является "глупым решением", если граждане придерживаются карантинных требований. Поэтому жителям Черкасс разрешено посещать их, а также спортивные площадки, но для занятий спортом.

"Под горсоветом на площади собрались предприниматели, которые просили разрешить работать. Исполком будет стоять на своем решении. Относительно того, что ОГА собралась вечером, чтобы отменить это разрешение: Они не имеют таких полномочий. Завтра все, кто есть в списке, будут работать с соблюдением карантинных норм и использованием средств защиты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах ослабили карантинные ограничения для части предпринимателей.

Читайте также: