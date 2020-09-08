В мэрии заявили, что будут обжаловать соответствующие протоколы в суде.

В Тернополе полиция начала штрафовать директоров школ и садиков, которые игнорируют карантинный режим «красной» зоны.

Читайте такжеМэр Ивано-Франковска обещает открыть школы и детсады независимо от карантинного зонирования Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в городе, несмотря на требования Кабмина ввести ограничения школы и садики продолжают работать в обычном ритме.

«Полиция уже начала штрафовать директоров школ и садиков. Протоколы составили на трех заведующих садиков и еще трех директоров школ. Теперь они должны заплатить 17 тысяч гривень штрафа. Рейды, говорят в полиции, будут продолжаться», - говорится в сюжете.

В то же время в мэрии Тернополя уже заявили, что будут обжаловать протоколы в суде. Городской голова пообещал юридическое сопровождение директорам школ.

«Город будет дальше работать в полноценном режиме. Будут работать школы, детские сад ... Тернополь подает судебный иск к правительству относительно незаконности ограничений. Мы будем защищать право тернополян жить, работать и зарабатывать», - заявил городской голова Сергей Надал.

Карантинное зонирование в Украине: что известно

Согласно с последними обновлениями карантинного зонирования 7 сентября, Тернополь и Ивано-Франковск, а также Калуш и Коломыя попали в «красную зону».

В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.

Регионы поделили на «зоны» согласно введенным в Украине 1 августа адаптивным карантином. Зонируя области, правительство учитывает показатели загруженности коек, среднего количества тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

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Автор: Катерина Шварц