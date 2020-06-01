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Ослабление карантина в Киеве: что сегодня заработало и на каких условиях

07:31, 01 июня 2020
Общество
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Ослабление карантина в Киеве с 1 июня / фото УНИАН

Что разрешат в столице с 1 июня

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города с 1 июня будут открыты:

  • детские сады;
  • спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов);
  • детско-юношеские спортивные школы;
  • учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
  • городские кладбища;
  • заработает городская электричка.

Как будут работать детсады

Чтобы пребывание в детских учреждениях было безопасным, прежде всего для детей, Министерство здравоохранения утвердило определенные рекомендации. Среди них, в частности, такие:

  • перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру;
  • детям меряют температуру перед входом в заведение;
  • работники и дети, с температурой выше 37,2°C – не допускаются в заведение;
  • родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
  • заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя;
  • в игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;
  • при этом запрещается использование: многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада.
Что открыли в Киеве с 1 июня / фото УНИАН

Кроме того, с 1 июня в Киеве возобновится прием документов для зачисления в детские сады и первые классы школ. С этой даты родители могут подать документы в электронном виде. 

Пляжный сезон в Киеве: когда откроют

В рамках ослабления карантинных ограничений в столице готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Изначально планировалось, что пляжи будут доступны с 1 июня, однако, вероятно, что их открытие несколько задержится.

Как сообщал УНИАН, с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений, в частности, возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. А с 25 мая заработал киевский метрополитен.

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