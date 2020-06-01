Ослабление карантина в Киеве: что сегодня заработало и на каких условиях

В начале июня, в частности, открыли детские садики и спортзалы.

С приходом лета в Киеве начинается новый этап ослабления карантина, а значит – будут сняты очередные запреты.

Что разрешат в столице с 1 июня

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города с 1 июня будут открыты:

детские сады;

спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов);

детско-юношеские спортивные школы;

учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

городские кладбища;

заработает городская электричка.

Как будут работать детсады

Чтобы пребывание в детских учреждениях было безопасным, прежде всего для детей, Министерство здравоохранения утвердило определенные рекомендации. Среди них, в частности, такие:

перед началом работы учреждения всем работникам измеряют температуру;

детям меряют температуру перед входом в заведение;

работники и дети, с температурой выше 37,2°C – не допускаются в заведение;

родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;

заведения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя;

в игровой форме на собственном примере воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;

при этом запрещается использование: многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсада.

Кроме того, с 1 июня в Киеве возобновится прием документов для зачисления в детские сады и первые классы школ. С этой даты родители могут подать документы в электронном виде.

Пляжный сезон в Киеве: когда откроют

В рамках ослабления карантинных ограничений в столице готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Изначально планировалось, что пляжи будут доступны с 1 июня, однако, вероятно, что их открытие несколько задержится.

Как сообщал УНИАН, с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений, в частности, возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. А с 25 мая заработал киевский метрополитен.

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