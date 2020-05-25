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Открытие метро в Киеве: как работает, правила и условия

11:40, 25 мая 2020
Транспорт
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Возобновление работы метро в Киеве / фото УНИАН

Как возобновляла работу столичная подземка

Движение на всех линях киевского метрополитена началось по обычному графику, большинство станций открылись около 5:45.

В настоящее время метро работает в максимально интенсивном режиме, то есть расписание будет докарантинным.

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По словам заместителя директора КП "Киевский метрополитен" Натальи Макогон, в час пик перерыв между поездами составит 1,5 минуты, а в межпиковое время интервалы будут привычными – до 2-3 минут.

Требования по пользованию метро

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Привычного полуторамиллионного нашествия пассажиров в метрополитене пока не ожидают.

В настоящее время в подземку в Киеве впускают людей в масках и перчатках. Также пассажиров подземки просят соблюдать безопасную дистанцию. В связи с этим в метро поставлены метки для дистанцирования пассажиров и размещены оповещения о правилах.

Кроме того, в подземке также призывают пассажиров по максимуму использовать бесконтактные способы оплаты. Как отметили в КП "Киевский метрополитен", жетоны продаваться не будут, но использовать их можно до 30 июня.

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