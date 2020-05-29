Стало известно, когда откроют пляжи в Киеве

Купальный сезон в столице стартует, только когда вода нагреется до 18 градусов, что позволит провести лабораторные исследования.

В коммунальном предприятии "Плесо" рассказали, при каких условиях будут открывать пляжный сезон в столице.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов тепла.

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"В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины №140 по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытия купального сезона", - говорится в сообщении.

На настоящее время, отмечают в КП "Плесо", температура воды в реках и озерах столицы значительно ниже.

Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям КГГА осуществляют обследование 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и источников питьевой воды.

Лабораторные исследования воды в водоемах проведут, когда установится достаточная температура. По результатам пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

Как сообщал УНИАН, Киев планирует снять запрет на доступ к пляжам и зонам отдыха около водоемов с 1 июня.

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