Кличко рассказал, какие ослабления карантина в Киеве ожидаются с 1 июня

С 1 июня возобновят работу детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов, а также заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ослабления карантина в столице ожидаются с 1 июня.

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Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге мэр отметил, что «с 1 июня по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов».

«Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов», - добавил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений, в частности возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт, который должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения.

"В воскресенье по графику выходного дня на линиях работали 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев и 60 маршруток "Киевпастранса". Также с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц", - отметил Кличко.

По его словам, весь подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию, а в транспорте обязательный масочный режим - как для водителей и кондукторов, так и для пассажиров.

Кличко отметил, что маска также обязательное для посетителей рынков, в частности промышленных и сельскохозяйственных ярмарок, которые сегодня начали работать в столице, а также метрополитена.

Мэр добавил, что с сегодняшнего дня в городе открыли спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

Он призвал киевлян быть сознательными и соблюдать карантинные нормы.

Кличко также напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничение на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

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