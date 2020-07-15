На Днепропетровщине ограничили работу ночных клубов и ресторанов

14 июля стало известно, что правительство намерено в очередной раз продлить адаптивный карантин – еще на месяц.

Комиссия ТЭБ и ЧС Днепропетровщины поддержала решение Кабмина об усилении карантина в области в связи с ростом количества инфицированных COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА в Facebook.

Читайте также"Хочу, как Велюр": рестораторы устроили протест у Кабмина (фото, видео)

В частности, запретили работу с 23:00 до 7:00 ночным клубам, ресторанам, барам, заведениям культуры.

В то же время исключение сделали для кинотеатров и учреждений «на вынос».

17 июня Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля из-за увеличения новых случаев инфицирования COVID-19.

Шмыгаль тогда уточнил, что под запретом останется пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Что касается транспорта, то там, как и раньше, будут запрещать перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Вчера стало известно, что правительство намерено в очередной раз продлить карантин – еще на месяц.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram