После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия.

Лондонская национальная галерея переименовала картину французского живописца Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинские танцовщицы" в ответ на военную агрессию России против Украины.

Об этом сообщила британская газета The Guardian.

"Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ей оказали повышенное внимание в связи с нынешней ситуацией. Поэтому мы решили, что сейчас подходящий момент обновить название картины, чтобы она лучше отражала ее сюжет", – заявил представитель Национальной галереи.

Отмечается, что переименование картины французского импрессиониста начала XX века, изображающей группу танцовщиц с вплетенными в волосы лентами желтого и синего цветов, было сделано после соответствующих призывов украинцев в соцсетях. Сейчас она не выставлена в экспозиции, но ее новое название указывается на сайте галереи.

В то же время, как отмечает издание, после этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия.

Как сообщал УНИАН, после того, как Россия начала войну против Украины 24 февраля 2022 года, ведущие театры мира начали вводить культурные санкции против организаций, которые поддерживает Российская Федерация.