По словам городского головы, иметь в городе улицу Московскую это то же самое, что улицу Адовую или улицу Убийц.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил переименовать улицу Московскую в Мариупольскую.

Об этом он рассказал во время вечернего прямого эфира 25 марта.

"Много кто ко мне обращался по поводу вообще существования в нашем городе такой улицы как Московская. Сегодня обсудил со своими ребятами и девчонками, которые работают в штабе и с военными, чтобы выйти с идеей о переименовании улицы Московской в улицу Мариупольскую. Мариуполь сегодня это не просто город, это сегодня символ. Символ несокрушимости украинской армии и символ борьбы с нацизмом, даже фашизмом русских. Поэтому я считаю, что это на сегодня может быть такой важный шаг... Знаете, у нас же нет улицы Адовой в городе, нет улицы Убийц или улицы Массовых Убийств, или Чикатило и тому подобное", - сообщил Сенкевич.

По его словам, у властей уже есть некоторый план по этой улице.

"Сегодня уже будем начинать готовить документы... Уже даже план есть. У нас перед войной мы планировали заменить все сети ТЭЦ под этой улицей и сделать тотальное восстановление этой улицы. Я думаю, что так и будет. Это будет даже лучшей мотивацией - полностью отремонтировать эту улицу с пешеходными зонами, посадить там цветы, а где-то возле площади Соборной сделать инсталляцию или небольшой постаментик Театру драмы, разбомбленному в Мариуполе беспощадно российскими самолетами", - отметил городской голова.

Переименование улиц в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее жители Ужгорода обратились к местным властям с просьбой дерусифицировать названия улиц и площадей в городе. Авторы обращения считают, что увековечение лиц, не причастных к закарпатской культуре и истории, не является уместным.

В частности, в список для переименования внесли улицы им. Гагарина, Глинки, Грибоедова, Пушкина, Чайковского, Шишкина, Чехова, Декабристов, Челюскинцев и другие. В документе также просят демонтировать бюст Пушкина в центральной части Ужгорода, ведь "поэт никоим образом не связан с Закарпатьем".

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